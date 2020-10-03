Водолеям желательно не конфликтовать, а Рыбам стоит мыслить позитивно: гороскоп на завтра 4 октября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Овнов
Дел будет достаточно много, поэтому астрологи советуют подумать, что нужно сделать сейчас, а что можно можно отложить. К счастью, проблем с принятием решений и перестановкой планов не будет, что сократит время и сохранит отличное настроение.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Тельцов
Звезды гороскопа советуют быть внимательнее: на горизонте могут появиться люди, которые станут проводниками в мир успеха и материальной стабильности. Важно не перепутать их с недоброжелателями. День удачен для встреч, новых знакомств, переговоров и неформального общения.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Близнецов
День может оказаться очень утомительным. Даже для получения скромного результата придется изрядно потрудиться. Астрологи советуют не хвататься за несколько дел одновременно - лучше составить план на день и тщательно придерживаться его. Это поможет ничего не упустить и сохранить самообладание.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Раков
У звезд есть отличные новости: если в последнее время навалились финансовые проблемы, появится шанс придумать отличное решение, которое улучшит ситуацию в денежной сфере. Гороскоп не обещает моментального успеха, но отличный перспективный план положит начало приятным переменам.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Львов
Не все будет получаться быстро и легко. Сложности возникнут с принятием решений и поиском ответов на важные вопросы. Не стоит нервничать по этому поводу, самое главное сейчас - сохранить самообладание и веру в лучшее. Оптимизм поможет восполнить силы и "переварить" информацию.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Дев
Энергетика дня склоняет к активным действиям: не стоит поддаваться инерции, праздности и прокрастинации, самое время заняться давно отложенными делами. Возможно, больших высот достигнуть не получится, зато маленькие достижения обязательно подарят уверенность в себе.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Весов
Наступающие сутки могут принести неприятности, но с любыми сложностями помогут справиться близкие люди. Астрологи советуют чаще обращаться за помощью - советы окружающих обязательно натолкнут на необычные решения и укажут верный ориентир.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Скорпионов
Работать, работать и еще раз работать - призывают звезды. Радует одно: любые усилия подарят отличные результаты, так что стоит их приложить. Не следует бояться идти штурмом на, казалось бы, неприступные крепости: планеты охотно поделятся своей энергией, чтобы преодолеть любые трудности.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Стрельцов
Будет сложно заглянуть в будущее. Перспективы будут казаться благородными, но туманными. Размытые линии горизонта имеют свои преимущества: можно посвятить время отдыху и потешить себя приятной надеждой. Грядущее проступит из тумана неопределенности в процессе размышлений и разговоров.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Козерогов
День может стать энергетическим испытанием. Возросшая активность планет-антагонистов принесет много неудобств, касающихся материальной сферы. Астрологи советуют воздержаться от заимствований и долговых обязательств. Если удастся сохранить стабильность, то вы обязательно получите то, чего хотите.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Водолеев
Конфликтный день, поэтому астрологи рекомендуют с самого утра настроиться на мирное решение проблем. Несмотря на то, что на уступки идти не захочется, себя следует пересилить. Это поможет избежать конфликтов и разногласий с важными людьми, а также снизить риск появления новых проблем.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 4 октября 2020 для Рыб
День не обещает быть простым: влияние планет-покровителей ослаблено. Будет непросто отражать удары судьбы и нападки недоброжелателей, но, заручившись источниками энергии и положительных эмоций, удастся достичь гармонии как в личной, так и в деловой сфере жизни.