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Водолеям желательно не конфликтовать, а Рыбам стоит мыслить позитивно: гороскоп на завтра 4 октября

Водолеям желательно не конфликтовать, а Рыбам стоит мыслить позитивно: гороскоп на завтра 4 октября
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Многие склонны тревожиться по пустякам. Даже самых спокойных людей одолевают сомнения. Хочется поделиться ими с кем-то, но не всем удается найти подходящего слушателя. Вторая половина дня обещает быть удачнее первой. Она дает возможность сосредоточиться на каких-то интересных делах, а это - лучший способ прогнать мрачные мысли.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Овнов 

Дел будет достаточно много, поэтому астрологи советуют подумать, что нужно сделать сейчас, а что можно можно отложить. К счастью, проблем с принятием решений и перестановкой планов не будет, что сократит время и сохранит отличное настроение.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Тельцов 

Звезды гороскопа советуют быть внимательнее: на горизонте могут появиться люди, которые станут проводниками в мир успеха и материальной стабильности. Важно не перепутать их с недоброжелателями. День удачен для встреч, новых знакомств, переговоров и неформального общения.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Близнецов 

День может оказаться очень утомительным. Даже для получения скромного результата придется изрядно потрудиться. Астрологи советуют не хвататься за несколько дел одновременно - лучше составить план на день и тщательно придерживаться его. Это поможет ничего не упустить и сохранить самообладание.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Раков

У звезд есть отличные новости: если в последнее время навалились финансовые проблемы, появится шанс придумать отличное решение, которое улучшит ситуацию в денежной сфере. Гороскоп не обещает моментального успеха, но отличный перспективный план положит начало приятным переменам.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Львов   

Не все будет получаться быстро и легко. Сложности возникнут с принятием решений и поиском ответов на важные вопросы. Не стоит нервничать по этому поводу, самое главное сейчас - сохранить самообладание и веру в лучшее. Оптимизм поможет восполнить силы и "переварить" информацию.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Дев  

Энергетика дня склоняет к активным действиям: не стоит поддаваться инерции, праздности и прокрастинации, самое время заняться давно отложенными делами. Возможно, больших высот достигнуть не получится, зато маленькие достижения обязательно подарят уверенность в себе.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Весов 

Наступающие сутки могут принести неприятности, но с любыми сложностями помогут справиться близкие люди. Астрологи советуют чаще обращаться за помощью - советы окружающих обязательно натолкнут на необычные решения и укажут верный ориентир.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Скорпионов 

Работать, работать и еще раз работать - призывают звезды. Радует одно: любые усилия подарят отличные результаты, так что стоит их приложить. Не следует бояться идти штурмом на, казалось бы, неприступные крепости: планеты охотно поделятся своей энергией, чтобы преодолеть любые трудности.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Стрельцов 

Будет сложно заглянуть в будущее. Перспективы будут казаться благородными, но туманными. Размытые линии горизонта имеют свои преимущества: можно посвятить время отдыху и потешить себя приятной надеждой. Грядущее проступит из тумана неопределенности в процессе размышлений и разговоров.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Козерогов

День может стать энергетическим испытанием. Возросшая активность планет-антагонистов принесет много неудобств, касающихся материальной сферы. Астрологи советуют воздержаться от заимствований и долговых обязательств. Если удастся сохранить стабильность, то вы обязательно получите то, чего хотите.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Водолеев

Конфликтный день, поэтому астрологи рекомендуют с самого утра настроиться на мирное решение проблем. Несмотря на то, что на уступки идти не захочется, себя следует пересилить. Это поможет избежать конфликтов и разногласий с важными людьми, а также снизить риск появления новых проблем.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Рыб

День не обещает быть простым: влияние планет-покровителей ослаблено. Будет непросто отражать удары судьбы и нападки недоброжелателей, но, заручившись источниками энергии и положительных эмоций, удастся достичь гармонии как в личной, так и в деловой сфере жизни.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

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