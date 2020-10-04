Овнам много не болтать, а Тельцам придется решать старые проблемы: гороскоп на сегодня 4 октября

Гороскоп на воскресенье, 4 октября 2020 года советует Овнам делиться с близкими своими проблемами и строить совместные планы на будущее, а Тельцам придется решать старые проблемы.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Овнов

В этот период могут возникать ситуации, которые потребуют вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Можно делиться с близкими своими проблемами, обсуждать интересующие темы, строить совместные планы на будущее. Однако излишняя болтливость может оказаться некстати.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Тельцов

Могут появиться старые проблемы - отнеситесь к этому спокойно, постарайтесь не нервничать, а как-то сгладить их, или, если возможно, спокойно разрешить. Решив проблемы, вы получите свежие силы для новой жизни.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Близнецов

Этот день может оказаться для вас довольно напряженным из-за раздражительности и несговорчивости окружающих. Прежде чем вспылить, подумайте, насколько вы дорожите существующими отношениями, поскольку в данный период вы способны их разорвать, и потом они уже никогда не восстановятся.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Раков

Будьте энергичными, общительными и дружелюбными. Если в свой адрес вы услышите слова критики, не обижайтесь. Обдумайте сказанные слова. Старайтесь быть объективными. Гните свою линию лишь в том случае, если убедитесь, что к вам незаслуженно придираются.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Львов

Вам может понадобиться моральная поддержка или просто одобрение окружающих. Не раздумывая, обращайтесь к старым друзьям. Им удастся взглянуть на вашу проблему с неожиданной стороны, и благодаря этому вы сумеете найти быстрое и простое решение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Дев

Сегодня неподходящее время для откровенных бесед. Сейчас лучше помалкивать и наблюдать за тем, что происходит вокруг. Есть вероятность того, что информация, полученная в процессе разговора, будет искажена и использована против вас. Зато день может стать многообещающим для всего, что связано с делами сердечными. Возможны новые приятные знакомства.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Весов

День подходит для наведения порядка во всех делах. Нужно проанализировать допущенные ранее промахи. Личная жизнь не доставит особой радости, поскольку может возникнуть недопонимание в отношениях с родственниками. Возможной причиной будут ваши давние невысказанные обиды. Звезды рекомендуют «провести ревизию» в своей душе и постараться взглянуть на мир по-доброму.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Скорпионов

Вас ждут дела - важные и сложные - и вы с ними справитесь превосходно. С точки зрения личных отношений, день благоприятный, общение с близкими будет радовать. Если вы давно хотели что-то изменить в своей жизни, то сделайте это, не откладывая в долгий ящик, - время подходящее.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Стрельцов

Чтобы решить задачи, связанные с личной жизнью и делами, придется проявить активность. О себе могут напомнить давние проблемы. Высока вероятность того, что не получится достигнуть взаимопонимания с любимым человеком, и это может привести к ссоре.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Козерогов

Способности к умственной концентрации несколько ослаблены, воображение то и дело стремится увлечь ваше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Водолеев

В данный период предстоит много времени провести в общении. Напомнят о себе старые знакомые, появятся новые. Не исключено, что обстоятельства потребуют изворотливости и хитрости. Придется поддерживать отношения с теми, кто вам несимпатичен. Старайтесь бережно относиться к близким.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 октября 2020 для Рыб