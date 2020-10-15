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Четверг, 15.10.2020
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Весам стоит быть инициативнее, а Скорпионам не допускать ссор и конфликтов: гороскоп на сегодня 15 октября

Весам стоит быть инициативнее, а Скорпионам не допускать ссор и конфликтов: гороскоп на сегодня 15 октября
Обновлено 08:05 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Гороскоп на четверг, 15 октября, советуют Весам взять инициативу в свои руки, а Скорпионам желательно не допускать ссор, конфликтов как с близкими людьми, так и с коллегами.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Овнов 

Сегодня вам предстоит решить множество накопившихся задач. Вы добьетесь желанного результата, а также получите от этого процесса удовольствие.  Также нужно довериться своей логике. Она поможет вам в проведении успешных переговоров и важных деловых встреч.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Тельцов 

Постарайтесь не спорить с близкими людьми. Есть вероятность возобновления старых связей. Стоит заняться общественной деятельностью. Это доставит вам удовольствие.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Близнецов 

В этот день Близнецам стоит посвятить творческой и интеллектуальной роботе. Также благоприятный период для поиска потерянных вещей. Астрологи советую заняться ремонтом, убрать ненужное и устаревшее.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Раков

Раков сегодня ожидают испытания, которые нужно пройти с достоинством. Не просите помощи у людей, которым полностью не доверяете. Также не стоит давать обещания.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Львов   

У Львов сегодня много работы, выполнение которых принесет хорошие плоды. Стоит обратиться к влиятельным людям - они помогут вам советом. В выходные желательно отдохнуть в компании близких людей.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Дев  

Девы найдут простые ответы на вопросы, которые мучили последнее время. Удачный день для покупки автомобиля. Вообще день благоприятен для совершения любых сделок.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Весов 

Хороший день во многих отношениях. Стоит быть инициативнее. Астрологи рекомендуют особое внимание уделить своей физической форме и здоровью.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Скорпионов 

Не спорьте с коллегами, близкими людьми и вообще с окружающими. Постарайтесь держать себя в руках, и тогда успешное завершение дел не заставит себя ждать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Стрельцов 

У Стрельцов как никогда удачное время. Вы можете стать душой компании, встретить любовь, завести полезный связи.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Козерогов

Хороший день для посещения увеселительных мероприятий. Если есть любимый человек - не стоит расстраивать его своим поведением. Желательно уделить особое внимание своим близким.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Водолеев

Водолеям стоит сдерживать свои деловые амбиции в этот день. А вот вопросы, связанные с поиском любви и вообще романтическими отношениями, станут наиболее актуальными.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 15 октября 2020 для Рыб

Рыбы могут затеять ссору с близким человеком. В любом случае именно этому знаку Зодиака нужно будет сделать шаг для примирения. Стоит опасаться непорядочных людей.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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