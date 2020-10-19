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Понедельник, 19.10.2020
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Близнецам не стоит спешить, а у Скорпионов хорошее время для самореализации: гороскоп на завтра 20 октября

Близнецам не стоит спешить, а у Скорпионов хорошее время для самореализации: гороскоп на завтра 20 октября
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Гороскоп 20 октября 2020 года совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано, вряд ли удастся.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Овнов 

Данный период будет покровительствовать влюбленным представителям этого знака, и тем, кто желает пополнить эти ряды. Отличный день для покупок и давно запланированных встреч с друзьями. Решать финансовые вопросы лучше во второй половине дня: вы поймете, как нужно поступить, чтобы не потратить деньги зря.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Тельцов 

Будет много споров. Вы крайне неохотно идете на любые уступки, даже если видите, что это было бы выгодно. Поэтому заранее позаботьтесь о том, как бы не допустить, чтоб из искры разгорелось пламя. Зато будет возможность хорошо отдохнуть, отправиться в небольшое, но очень интересное путешествие.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Близнецов 

Гороскоп на 20 октября 2020 года предупреждает Близнецов – спешка в делах в этот день может привести к неудаче. Возможно, вам придется найти старую записную книжку и поднять связи, которые принесут новые перспективы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Раков

День дает шанс добиться успеха в работе тем, кто сосредоточится на ней, забыв обо всем остальном. Нелегко избежать семейных разногласий. Интуиция и чуткость дадут возможность почувствовать прилив сил.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Львов   

У Львов невероятный день для новых встреч и знакомств. Успех неизбежен, если вы принимаете поддержку партнеров или влиятельных людей. Новые знакомства и посещение незнакомых мест очень хорошо повлияют на вашу жизнь. К новым источникам заработка отнеситесь настороженно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Дев  

Этот день не подходит для того, чтобы обращаться за советами и делиться своими проблемами. Общение с близкими требует больше терпения, чем обычно. Общение с детьми позволит на время забыть о неприятных вопросах.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Весов 

День принесет неприятные, напряженные разговоры, споры, из которых вам трудно будет выйти победителем. Прислушайтесь к интуиции: ее подсказки очень полезны и точны. В этот день в разговорах вам нужно соблюдать ту черту, за которую не следует шагать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Скорпионов 

20 октября 2020 года вот – хорошее время для самореализации и налаживания деловых связей. Стоит наладить здоровый режим питания, чтобы избежать высыпаний на теле. Близкие люди могут критиковать ваши привычки и взгляды, пытаться повлиять на ваши поступки. Но это не помешает вам все сделать по-своему.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Стрельцов 

Для покупок это не самый подходящий день. Стоит думать о том, как сохранить деньги, а не о том, как их потратить. День благоприятен для расширения круга своих деловых знакомств.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Козерогов

Стоит заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми из вашего окружения. Трудолюбие и большое желание помогут обойти конкурентов. В любовных отношениях ожидается полная идиллия и взаимопонимание. Это подходящий день для того, чтобы подумать о чем-то серьезном и важном.

Водолей (21 января - 19 октября февраля)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Водолеев

Можно строить масштабные планы. Но лучше не торопиться с их реализацией: вам нужно время, чтобы подготовиться, определиться с порядком действий. 20 октября 2020 года гостеприимство принесет Водолеям выгодные сделки, но не рискуйте навязывать в этот день партнерам свое видение новых проектов.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Рыб

Завтра Рыбам необходимо посвятить себя духовной мудрости, медитации и творческой реализации. Есть шанс отлично справиться со многими сложными делами. Вы не торопитесь, не ленитесь, стараетесь ничего не откладывать на потом.

Бизнес-гороскоп на неделю (19.10. - 25.10.2020) для всех знаков

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