Весам - не критиковать близких, а у Скорпионов могут возникнуть проблемы в любовной сфере: гороскоп на 24 октября

Не самый плодотворный, но довольно приятный день. Важно не требовать слишком многого ни от себя, ни от окружающих. Могут возникнуть небольшие финансовые проблемы, но их удастся быстро решить. Лучше не планировать каких-то особенно масштабных дел. Не исключен разрыв давних связей; это может быть довольно болезненно, но полезно.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Овнов

Есть риск совершить досадную ошибку. Старайтесь обдумывать каждое свое слово и каждый шаг. Астрологи советуют не нарушать данные ранее обещания и не перекладывать ответственность на других.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Тельцов

Не исключено, что вас ждет неожиданный визит или приятная встреча на улице, на работе, в транспорте. Звезды и планеты должны преподнести вам сюрприз. Делайте больше добра людям, и оно обязательно вернется.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Близнецов

Многие новые дела могут пойти наперекосяк с первых минут. Это значит, что лучше сфокусироваться на том, что имеет максимальную важность прямо здесь и сейчас. Оставайтесь вовлеченными во все, что имеет важность.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Раков

Если много торопиться и совершать необдуманные поступки, можно стать аутсайдерами. Нежелательно прибегать к самоанализу. Если хочется выяснить, в чем ваши действия неправильны, лучше спросить об этом близкого человека.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Львов

Это очень важный день для людей вашего Знака. Старайтесь не упускать деталей, следить за мелочами, быть всегда наготове. В любую секунду может произойти нечто важное. Не делитесь своими планами с окружающими.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Дев

Вас могут ожидать внеплановые изменения во всех сферах жизни. Не стоит провоцировать окружающих на негатив, потому что конфликты крайне затратны в плане энергетики. Силы вам могут понадобиться.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Весов

Звезды и планеты в диссонансе. Это значит, что вам следует проявлять осторожность во всех сферах жизни. Не стоит критиковать близких людей, тратить много денег и начинать новые проекты на работе и в бизнесе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Скорпионов

Наступает время для смены приоритетов. Если очень хочется изменить что-то в своей жизни, нужно поставить это на первую строчку по важности. На радаре могут возникнуть проблемы в любовной сфере. Будьте внимательнее к близким и второй половинке.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Стрельцов

Звезды и планеты не в духе. Это значит, что к вам могут вернуться старые проблемы. Будьте готовы отражать нападки врагов. Также астрологи советуют не браться за несколько дел одновременно.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Козерогов

Это идеальный день для свиданий и романтики. Также это будет плодотворное время для всех, кто работает в сфере услуг. Очень важно помнить об информационной защите: возможно, пора сменить пароли в почте и социальных сетях.

Водолей (21 января - 19 октября февраля)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Водолеев

Старайтесь в этот день быть не зачинщиками беспорядков, а миротворцами. Защищайте слабых и протягивайте руку помощи нуждающимся. Вечером можно заняться шопингом, потратить немного денег на себя.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 октября 2020 для Рыб