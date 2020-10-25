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У Стрельцов благоприятный день для духовных поисков, а Козерогам нужно стараться не нарушать обещаний: гороскоп на 25 октября

У Стрельцов благоприятный день для духовных поисков, а Козерогам нужно стараться не нарушать обещаний: гороскоп на 25 октября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Очень трудно будет не беспокоиться. В этот день захочется найти нужную опору, услышать от кого-то заверения, что все будет хорошо. Но чаще всего рассчитывать нужно будет только на себя. Во второй половине дня вы сможете разобраться в своих чувствах.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Овнов 

Постарайтесь начать и закончить этот день не на минорной ноте. Большое количество пессимизма может отрицательно сказаться на удаче. Старайтесь больше общаться с приятными людьми и заниматься любимыми делами.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Тельцов 

Звезды не в духе. У вас может появиться желание бросить всЕ и сдаться, но лучше этого не делать. В такие дни необходимо оставаться верными своим принципам, ценить вложенные в мечту силы и верить в себя.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Близнецов 

Звезды и планеты сильно повлияют на ваш внутренний мир. Настало благоприятное время для духовных практик, молитв, разговоров по душам. Также звезды помогут предотвратить срывы планов и появление фатальных событий.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Раков

Энергетика этого дня не подходит для новых начинаний, рисков и авантюр, особенно в финансовой сфере. Старайтесь браться только за те дела, которые наиболее актуальны на данный момент.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Львов   

Избавьтесь от иллюзий, чтобы избежать разочарования в близких и друзьях. Старайтесь принимать людей такими, какие они есть. Совершенных партнеров или союзников не существует, и некоторые мелочи иногда нужно прощать.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Дев  

Один из самых полезных жизненных навыков - это умение быстро забывать все плохое. Не зацикливайтесь на обидах, не думайте о неприятностях. Астрологи настоятельно рекомендуют никому не мстить в этот день.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Весов 

В этот день лучше побыть в уединении и спокойствии. Это прекрасное время для размеренного отдыха. Если захочется пообщаться, лучше сделать это в социальных сетях. Домашние дела помогут успокоить нервы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Скорпионов 

Старайтесь следить за своим здоровьем. Не переутомляйтесь и почаще делайте перерывы. Уделите внимание близким людям - позвоните дальним родственникам, навестите родителей.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Стрельцов 

День идеально подходит для духовных поисков, путешествий, смены обстановки. Вторую половину дня можно посвятить покупкам. Утром начать день лучше с небольшой уборки и наведения порядка на рабочем месте.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Козерогов

Не позволяйте никому и ничему пошатнуть вашу уверенность в себе. Также старайтесь не нарушать обещаний, данных ранее. Это может уронить ваш авторитет в глазах окружающих.

Водолей (21 января - 19 октября февраля)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Водолеев

День подходит для шопинга, открытия нового счета в банке, выплаты долгов. Звезды подарят вам новое вдохновение, помогут обрести силы для движения вперед. Большие проблемы будут у наглых и мелочных людей.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 октября 2020 для Рыб

Ночные светила на вашей стороне. Направьте энергию в созидательное русло - совершайте добрые поступки и думайте больше не о себе, а об окружающих. Это отличный день для получения новых знаний и навыков.

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