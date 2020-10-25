У Стрельцов благоприятный день для духовных поисков, а Козерогам нужно стараться не нарушать обещаний: гороскоп на 25 октября

Очень трудно будет не беспокоиться. В этот день захочется найти нужную опору, услышать от кого-то заверения, что все будет хорошо. Но чаще всего рассчитывать нужно будет только на себя. Во второй половине дня вы сможете разобраться в своих чувствах.
Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Овнов
Постарайтесь начать и закончить этот день не на минорной ноте. Большое количество пессимизма может отрицательно сказаться на удаче. Старайтесь больше общаться с приятными людьми и заниматься любимыми делами.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Тельцов
Звезды не в духе. У вас может появиться желание бросить всЕ и сдаться, но лучше этого не делать. В такие дни необходимо оставаться верными своим принципам, ценить вложенные в мечту силы и верить в себя.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Близнецов
Звезды и планеты сильно повлияют на ваш внутренний мир. Настало благоприятное время для духовных практик, молитв, разговоров по душам. Также звезды помогут предотвратить срывы планов и появление фатальных событий.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Раков
Энергетика этого дня не подходит для новых начинаний, рисков и авантюр, особенно в финансовой сфере. Старайтесь браться только за те дела, которые наиболее актуальны на данный момент.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Львов
Избавьтесь от иллюзий, чтобы избежать разочарования в близких и друзьях. Старайтесь принимать людей такими, какие они есть. Совершенных партнеров или союзников не существует, и некоторые мелочи иногда нужно прощать.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Дев
Один из самых полезных жизненных навыков - это умение быстро забывать все плохое. Не зацикливайтесь на обидах, не думайте о неприятностях. Астрологи настоятельно рекомендуют никому не мстить в этот день.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Весов
В этот день лучше побыть в уединении и спокойствии. Это прекрасное время для размеренного отдыха. Если захочется пообщаться, лучше сделать это в социальных сетях. Домашние дела помогут успокоить нервы.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Скорпионов
Старайтесь следить за своим здоровьем. Не переутомляйтесь и почаще делайте перерывы. Уделите внимание близким людям - позвоните дальним родственникам, навестите родителей.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Стрельцов
День идеально подходит для духовных поисков, путешествий, смены обстановки. Вторую половину дня можно посвятить покупкам. Утром начать день лучше с небольшой уборки и наведения порядка на рабочем месте.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Козерогов
Не позволяйте никому и ничему пошатнуть вашу уверенность в себе. Также старайтесь не нарушать обещаний, данных ранее. Это может уронить ваш авторитет в глазах окружающих.
Водолей (21 января - 19 октября февраля)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Водолеев
День подходит для шопинга, открытия нового счета в банке, выплаты долгов. Звезды подарят вам новое вдохновение, помогут обрести силы для движения вперед. Большие проблемы будут у наглых и мелочных людей.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 25 октября 2020 для Рыб
Ночные светила на вашей стороне. Направьте энергию в созидательное русло - совершайте добрые поступки и думайте больше не о себе, а об окружающих. Это отличный день для получения новых знаний и навыков.