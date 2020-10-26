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Понедельник, 26.10.2020
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Тельцам стоит держать себя в руках, а Водолеям быть смелее: гороскоп на 26 октября

Тельцам стоит держать себя в руках, а Водолеям быть смелее: гороскоп на 26 октября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Довольно сложным будет начало дня. Во второй половине дня ситуация изменится к лучшему. Не исключены неожиданные происшествия, которые помогут положить конец спорам: вы взглянете на причины разногласий по-новому, поймете, что они были не так уж значительны.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Овнов 

Сегодня не стоит начинать новые дела, особенно связанные с финансами. Не рискуйте и не бросайтесь в авантюры, берегите положение и должность. Возможно, Овну повезет в любви.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Тельцов 

День обретения новых источников энергии, очищения огнем, самоутверждения. Ваша повышенная эмоциональность и правдолюбие приведёт к тому, что любые попытки выяснить отношения могут закончиться спором. Старайтесь держать себя в руках.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Близнецов 

Звёзды не советуют спешить с принятием любых серьёзных решений. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Раков

Сегодня подходящий день для дел, требующих сосредоточенности. Хорошо заводить новые знакомства — вы можете блеснуть, показать себя в выгодном свете. Однако планеты советуют не терять чувства меры и такта.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Львов   

Астрологи советуют 26 октября 2020 года не бояться брать на себя несколько больше обязанностей, нежели обычно. Хороший день для решения неясностей, например, в отношениях с кем-то. Сегодня вы можете говорить на те темы, на которые раньше не решались.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Дев  

Вы будете легко и с удовольствием разрешать любые встающие на вашем пути вопросы и проблемы. Благоприятный день для духовного прозрения, преодоления сомнений.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Весов 

Сегодня, как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку. Астрологи рекомендуют меньше проявлять эмоции, полагаясь исключительно на свою дисциплинированность.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Скорпионов 

Удачный день, наполненный приятными сюрпризами. Вам в понедельник может поступить несколько предложений касательно налаживания деловых отношений – не отказывайте никому.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Стрельцов 

Подходящий момент для размышлений о будущем. Причем вы можете не только строить реальные планы, но и просто мечтать. В понедельник у вас будет получаться обходить любые преграды, которые будут вставать на вашем пути.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Козерогов

Звёзды предупреждают, что любые конфликты сегодня только навредят вам. Если вами вдруг будут в эту дату двигать романтические чувства, то в общении с противоположным полом потребуется соблюдать максимальную осторожность.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Водолеев

По уверениям астрологов, залогом успеха дня 26 октября для вас станет ваша смелость. Постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров. Звезды рекомендуют проявить твердость в отстаивании своих взглядов.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 26 октября 2020 для Рыб

Не переживайте, если сегодня что-то пойдет не по вашему сценарию. Все проблемы решаемы. Контролируйте свои поступки и эмоции. Не давайте необдуманных обещаний и не берите на себя нереальных для выполнения обязательств.

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Автор:

Телеграф
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