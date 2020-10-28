Девам вернут старые долги, а Скорпионам можно взяться за что-то новое: гороскоп на 28 октября

День ментальных изменений. Сегодня каждому необходимо проанализировать свое положение в обществе. Действуйте, если хотите изменить свою жизнь к лучшему.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Овнов

Возможны небольшие денежные поступления. Они будут очень кстати: как раз появится шанс купить какую-то нужную вещь или вложить средства в прибыльное дело. Вечер подходит для встреч с друзьями, а также для семейного отдыха.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Тельцов

Важно правильно оценивать свои силы, не взваливать на себя слишком много, не обещать того, что будет трудно выполнить. Строить планы можно, но пока лучше ни с кем их не обсуждать, иначе вы рискуете попасть в неловкое и смешное положение. Люди, которым вы прежде оказали важные услуги, постараются вас отблагодарить.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Близнецов

Отлично складывается первая половина дня. Это время подходит для деловых встреч, разговоров о совместной работе. Вероятны удачные поездки, а также приятные знакомства в пути. Позже появится возможность развлечься, весело провести время. Тут важно вовремя остановиться, поскольку любые излишества сейчас опасны для здоровья.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Раков

Появляется много дел, каждое из которых требует внимания, и едва ли найдутся люди, которые смогут помочь. Не исключено, что придется изменить планы, перенести встречи, которых вы ждали с большим нетерпением. Вечером будет труднее, чем обычно, сохранять душевное равновесие. Захочется побыть в одиночестве, подумать обо всем, что происходило в последнее время, но такая возможность едва ли появится.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Львов

Если вы знаете, к чему стремитесь, остановить вас просто невозможно. Поэтому постарайтесь побыстрее определиться с целями: чем раньше вы это сделаете, тем большего успеете добиться. В помощи вы особенно не нуждаетесь, но кто-нибудь ее обязательно предложит. Не торопитесь отказываться; возможно, совместные действия положат начало взаимовыгодному сотрудничеству или приятной дружбе.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Дев

День подходит для решения организационных вопросов. Если вам нужно посетить государственную организацию, пообщаться с чиновниками, оформить документы – займитесь этим, вероятность успеха очень велика. Также возможны денежные поступления, например, возвращение старых долгов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Весов

Держитесь подальше от болтунов, фантазеров и людей с богатым воображением. Сегодня они влияют на вас особенно плохо: мешают правильно оценить реальное положение дел, правильно поставить цели. Любые важные вопросы стоит обсуждать только с самыми близкими людьми; к ним же можно обращаться за советами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Скорпионов

Кое-какие трудности могут возникнуть, но вы с ними справитесь. Пригодится умение ладить с людьми: вы легко найдете союзников, единомышленников, бескорыстных помощников. Хороший день для того, чтобы взяться за что-то новое. Подходящий день для того, чтобы покупать красивые вещи. Вкус вас не подведет в любом случае, деньги не будут потрачены напрасно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Стрельцов

Нельзя сказать, что все получается само собой и успех приходит без усилий. Но если немного потрудиться, можно добиться отличных результатов, так что лучше не сидеть без дела. Будет много встреч, и запланированных, и неожиданных. Могут напомнить о себе старые знакомые, общение с ними поднимет вам настроение.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Козерогов

Возможны хорошие новости, касающиеся не вас лично, а людей, судьба которых вам небезразлична. Порадуют небольшие сюрпризы и знаки внимания, возможны романтические моменты, необычные знакомства. Можно делать небольшие покупки, даже если они не были запланированы: приобретения будут удачными, вы не потратите деньги зря.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Водолеев

Дел будет больше, чем обычно, и придется спешить, чтобы успеть все. Поэтому вероятность ошибок выше, чем обычно. Часто помогают женщины.Возможны деловые предложения, сулящие прибыль. Не торопитесь отвечать согласием – можно поторговаться, добиться более выгодных условий. Интуиция подскажет, когда лучше дать окончательный ответ.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 октября 2020 для Рыб