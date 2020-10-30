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Пятница, 30.10.2020
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Стрельцам - быть проще, а Козерогам пора избавляться от страхов: гороскоп на 30 октября

Стрельцам - быть проще, а Козерогам пора избавляться от страхов: гороскоп на 30 октября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Интересным будет начало дня. Новые горизонты открываются перед теми, кто готов учиться и не цепляться за свои стереотипы. Могут появиться новые деловые связи. Не исключены и знакомства, которые обещают романтическое продолжение. Вторая половина дня пройдет в беспокойстве. В это время могут обостряться давние разногласия, претензии. Некоторые станут подозрительными и ревнивыми.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Овнов 

Начните день с уборки и наведения порядка. В такие дни очень важно окружать себя правильной энергетикой. В течение дня можно заняться очищением дома от ненужных вещей и старого хлама.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Тельцов 

Опасайтесь служебных романов и флирта на рабочем месте. Любовные дела будут отвлекать от рабочего процесса. Также стоит сказать родным и близким, чтобы не беспокоили вас по мелочам.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Близнецов 

Вполне вероятно, что о вас сегодня начнут распускать слухи. Узнать, кто именно это делает, не удастся, так что лучше просто не обращать внимание на провокаторов и недоброжелателей, продолжая идти к своим целям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Раков

Общение с людьми будет проходить не самым лучшим образом. Находить общий язык станет сложнее, так что лучше избегать споров. Идеальный отдых сегодня - в уединении. Можно заняться шопингом удаленно, через интернет.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Львов   

В этот день новые дела будут идти как по маслу, но камнем преткновения может стать излишняя самоуверенность. Старайтесь осторожнее принимать решения, предварительно взвешивая все за и против.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Дев  

Этот день окутан тайной. Может происходить много необъяснимого, так что пытаться понять, что и почему происходит, окажется сложно. Лучше сосредоточиться на своих обязанностях и отдыхе. Большая удача может ждать вас в любви.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Весов 

Многие люди сегодня будут совершать иррациональные и непонятные поступки, которые даже они сами объяснить не смогут. Вместо того чтобы осуждать кого-то, лучше заняться саморазвитием и самоанализом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Скорпионов 

Это прекрасное время для получения новых знаний. Также сегодня звезды помогут вам в совершении покупок. Старайтесь избегать самодовольства: следите за тем, чтобы ваша самооценка вас не опережала.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Стрельцов 

Самый главный совет для людей вашего Знака - будьте проще. Не совершайте импульсивных поступков, не чините никому препятствий, иначе можете столкнуться с мощным противостоянием и проблемами.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Козерогов

Этот день можно назвать временем освобождения от страхов и комплексов. Сегодня можно встретить на своем пути человека, который откроет вам глаза на происходящее вокруг, поможет обрести уверенность и духовные силы.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Водолеев

Не исключено, что день начнется с обострения внутренних противоречий, сомнений и страхов. Это может отразиться на успехах во всех сферах жизни. Астрологи советуют не менять планы в последний момент и стремиться к стабильности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 октября 2020 для Рыб

Старайтесь быть учтивыми с окружающими. Не грубите старшим поколениям и осторожно продвигайте свои идеи на работе. Вечер идеально подойдет для смены обстановки, обновления гардероба и шопинга.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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