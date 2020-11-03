Близнецам - опасаться неприятных личностей, а Ракам - проявить инициативу: гороскоп на 3 ноября

Утро может быть довольно сложным, особенно тем, что в последнее время имел основания быть недовольным собой. В это время легко обвинить кого-то в собственных промахах. Вторая половина дня дает возможность разобраться в собственных чувствах и переживаниях, и понят, что стоит делать дальше.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Овнов
Остерегайтесь бесцеремонных и непредсказуемых людей. От них может исходить немалая опасность. Также они могут выступать в роли магнита для негатива. Не давайте своей жизненной энергии утекать
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Тельцов
Сегодня вы станете более проницательными. Звезды помогут читать людей, словно открытую книгу, и лучше разбираться в том, почему они поступают так, а не иначе. Обрести счастье в такие дни, как этот, несложно - нужно просто следовать за интуицией.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Близнецов
Опасайтесь неприятных и темных личностей. Сегодня вас могут сглазить. Старайтесь меньше общаться с завистниками и недоброжелателями. Это прекрасный день для монотонной и размеренной работы.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Раков
Звезды и планеты сделают вас более привлекательными в этот день. Вы станете более притягательными для противоположного пола. Если вы одиноки, постарайтесь активизироваться и стать инициативнее.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Львов
В этот день астрологи советуют не жаловаться на жизнь, потому что жалобы перенастраивают сознание на негатив. Если покажется, что в жизни наступила черная полоса, лучше взять временный отдых от дел.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Дев
Начните этот день с уборки и наведения порядка. Старайтесь следить за произносимыми словами. Не транслируйте негатив, оставайтесь оптимистами. Настраивайтесь на лучшее, потому что сегодня с равной вероятностью могут произойти самые разные перемены.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Весов
Астрологи советуют управлять своими эмоциями, не позволяя им управлять вами. Попытайтесь договориться со своими внутренними демонами и страхами. Это барьеры, которые мешают полностью раскрыть потенциал.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Скорпионов
В этот день нужно мыслить созидательно. Это поможет притягивать удачу. Даже в самой сложной ситуации старайтесь не нервничать, а воспринимать все позитивно. Советы и рекомендации окружающих лучше пропускать мимо ушей.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Стрельцов
Достичь состояния потока в этот день будет очень просто. Достаточно сосредоточиться на самых важных делах, отодвинув прочь всё второстепенное и напускное. Лучший отдых - шопинг, сон, духовные практики.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Козерогов
День будет не самым простым и благоприятным, поэтому вечером лучше избавить себя от мыслей о проблемах и нерешенных неурядицах. Не зацикливайтесь на прошлом и на обидах. Старайтесь прощать себя и окружающих.
Водолей (20 января – 19 февраля)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Водолеев
Большие проблемы могут возникнуть сегодня у бесцеремонных и наглых людей. Старайтесь поубавить свою напористость, чтобы двигаться вперед без лишнего фанатизма. В этот день нужно быть спокойными и собранными.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 3 ноября 2020 для Рыб
Астрологи советуют не принимать необдуманных и скоропалительных решений. Если вы будете торопиться, это принесет больше новых забот, чем пользы. Будьте рассудительны и предельно осторожны в вопросах денег.