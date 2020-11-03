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Близнецам - опасаться неприятных личностей, а Ракам - проявить инициативу: гороскоп на 3 ноября

Близнецам - опасаться неприятных личностей, а Ракам - проявить инициативу: гороскоп на 3 ноября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Утро может быть довольно сложным, особенно тем, что в последнее время имел основания быть недовольным собой. В это время легко обвинить кого-то в собственных промахах. Вторая половина дня дает возможность разобраться в собственных чувствах и переживаниях, и понят, что стоит делать дальше.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Овнов 

Остерегайтесь бесцеремонных и непредсказуемых людей. От них может исходить немалая опасность. Также они могут выступать в роли магнита для негатива. Не давайте своей жизненной энергии утекать

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Тельцов 

Сегодня вы станете более проницательными. Звезды помогут читать людей, словно открытую книгу, и лучше разбираться в том, почему они поступают так, а не иначе. Обрести счастье в такие дни, как этот, несложно - нужно просто следовать за интуицией.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Близнецов 

Опасайтесь неприятных и темных личностей. Сегодня вас могут сглазить. Старайтесь меньше общаться с завистниками и недоброжелателями. Это прекрасный день для монотонной и размеренной работы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Раков

Звезды и планеты сделают вас более привлекательными в этот день. Вы станете более притягательными для противоположного пола. Если вы одиноки, постарайтесь активизироваться и стать инициативнее.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Львов   

В этот день астрологи советуют не жаловаться на жизнь, потому что жалобы перенастраивают сознание на негатив. Если покажется, что в жизни наступила черная полоса, лучше взять временный отдых от дел.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Дев  

Начните этот день с уборки и наведения порядка. Старайтесь следить за произносимыми словами. Не транслируйте негатив, оставайтесь оптимистами. Настраивайтесь на лучшее, потому что сегодня с равной вероятностью могут произойти самые разные перемены.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Весов 

Астрологи советуют управлять своими эмоциями, не позволяя им управлять вами. Попытайтесь договориться со своими внутренними демонами и страхами. Это барьеры, которые мешают полностью раскрыть потенциал.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Скорпионов 

В этот день нужно мыслить созидательно. Это поможет притягивать удачу. Даже в самой сложной ситуации старайтесь не нервничать, а воспринимать все позитивно. Советы и рекомендации окружающих лучше пропускать мимо ушей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Стрельцов 

Достичь состояния потока в этот день будет очень просто. Достаточно сосредоточиться на самых важных делах, отодвинув прочь всё второстепенное и напускное. Лучший отдых - шопинг, сон, духовные практики.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Козерогов

День будет не самым простым и благоприятным, поэтому вечером лучше избавить себя от мыслей о проблемах и нерешенных неурядицах. Не зацикливайтесь на прошлом и на обидах. Старайтесь прощать себя и окружающих.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Водолеев

Большие проблемы могут возникнуть сегодня у бесцеремонных и наглых людей. Старайтесь поубавить свою напористость, чтобы двигаться вперед без лишнего фанатизма. В этот день нужно быть спокойными и собранными.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 ноября 2020 для Рыб

Астрологи советуют не принимать необдуманных и скоропалительных решений. Если вы будете торопиться, это принесет больше новых забот, чем пользы. Будьте рассудительны и предельно осторожны в вопросах денег.

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