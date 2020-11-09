Стрельцам важно проявить добро, а Козерогам - не перенапрягаться: гороскоп на 9 ноября

Сегодня многие получат ответы на вопросы, о которых много размышляли в последнее время. Самым смелым будет достаточно, чтобы принять важные решения и кардинально изменить свою жизнь. День очень хорошо подходит для творчества. Можно придумать что-то новое, отступить от традиций, но не стоит слишком шокировать окружающих.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Овнов

Наступает отличный день, чтобы извлечь выгоду из всего. Предприимчивость сегодня не будет знать границ, и если ей воспользоваться, можно рассчитывать на профессиональные успехи и личные достижения. Единственное - важно балансировать между полезным для духовного мира и материального.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Тельцов

Сегодня не стоит углубляться в мистику и искать таинственные знаки там, где их нет. Влияние планет может сильно запутать, напустив тумана в важные сферы жизни. Рекомендуется снизить градус беспокойства, подарив событиям возможность течь плавно, без лишнего напряжения.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Близнецов

Астрологи призывают обратить внимание, что сегодня велик потенциал уладить любые конфликтные и стрессовые ситуации. Не стоит концентрироваться на личной выгоде: своими действиями важно принести как можно больше пользы окружающим людям. Именно их благодарность станет движущей силой новых перемен.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Раков

Есть смысл задуматься о своем физическом, эмоциональном и душевном здоровье. И вопрос не столько в профилактике недугов, столько в том, чтобы помочь себе стать лучше, крепче, смелее, увереннее. Сделать это сегодня, под позитивным влиянием планет, будет намного проще, чем в другой день.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Львов

Звезды советуют не бояться проявлять силу и демонстрировать ее на людях. Сила, разумеется, не физическая, а духовная: таланты, достоинства, лучшие качества. Это необходимо, чтобы произвести нужное впечатление - уверенного лидера для своих соратников и грозного конкурента для своих врагов.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Дев

Сегодня гороскоп советует прислушиваться сразу к двум источникам информации - к внутреннему голосу и голосу разума. Если появятся противоречия, беспокойство, упаднические мысли - это верный знак того, что вы идете не тем путем, который выбрали для вас звезды.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Весов

В этот день появятся отличные предпосылки для того, чтобы добиться больших перемен в жизни. При этом лучше что-то приобретать, чем от чего-то отказываться. Начать новый прибыльный проект - лучше, чем продолжать несостоятельный. Правда, ко всем переменам в судьбе стоит относиться рационально.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Скорпионов

Гороскоп предлагает задуматься о переменах в жизни. Начать с чистого листа - отличный лозунг на сегодня. Стоит подумать над тем, как именно обнулить прошлый негативный опыт и реализовать новые планы. Начать можно с того, чтобы побыть в тишине и провести переоценку приоритетов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Стрельцов

Астрологи советуют всем сердцем настроиться на гармонию с собой и внешним миром. Сегодня именно вы - тот человек, на поступки и решения которого Вселенная сделала большие ставки. Именно поэтому важно с добротой относиться к людям, животным и даже вещам - это поможет добиться выдающихся результатов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Козерогов

Очень динамичный день, наполненный живой, бодрящей энергией. Есть смысл направить внутренние силы на достижение поставленных целей, деловую активность и спорт. Для успеха не стоит требовать от себя невозможного, достаточно просто усиленно заниматься тем, что нравится, не допуская перенапряжения.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Водолеев

Сегодня не следует рассчитывать на грандиозный успех в делах: слишком много стоп-факторов вокруг. Можно пойти против космической энергии, но в целом не стоит возлагать на это большие надежды. Быстрая утомляемость, нестыковки, волнения в течение дня будут всегда где-то поблизости.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 ноября 2020 для Рыб