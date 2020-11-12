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Четверг, 12.11.2020
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Удачный день для новых знакомств у Овнов, и для шопинга - у Рыб: гороскоп на 12 ноября

Удачный день для новых знакомств у Овнов, и для шопинга - у Рыб: гороскоп на 12 ноября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Начало дня будет интересным, полным новых идей и планов. Могут решиться старые проблемы, останутся в прошлом многие сомнения и тревоги. Вторая половина дня очень хорошо подходит для общения, поиска единомышленников и союзников.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Овнов 

Этот день ознаменуется для вас новыми внутренними противоречиями. Не нужно идти против своих желаний. Также астрологи советуют поменьше слушать интуицию. Это очень удачный день для новых знакомств, флирта и романтики. Звезды повысят вашу харизму и обаяние.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Тельцов 

В такие дни цель не всегда оправдывает средства. Стоит быть осмотрительнее, потому что необдуманные поступки могут привести к фиаско. Астрологи советуют не предавать свои убеждения и не допускать халатности в финансовых и рабочих вопросах.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Близнецов 

Нужно осторожно принимать важные решения. Астрологи советуют не менять планы в последнюю секунду, а также без излишнего фанатизма двигаться вперед по карьерной лестнице. Скоропалительные решения в любви приведут к тому, что успех сменится проблемами.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Раков

Это прекрасный день для решения юридических проблем. Также сегодня полезно заключать долгосрочные соглашения. Астрологи советуют творить больше добра для близких и друзей. Возможно, кто-то из бывших врагов обратится за поддержкой. Это шанс наладить отношения.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Львов   

Пришла пора переходить от слов к действиям. Иного такого дня можно ждать очень долго. Нужно брать свою волю в кулак и не оставлять ничего на решение судьбы. В любви вам понадобится больше инициативности, а в делах больше выдержки и энергии.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Дев  

С самого утра нужно действовать. Если у вас выходной день, потребуется встряска, яркие эмоции. На работе стоит проявлять больше внимания к деталям. Не желательно делиться с кем-то своими планами, иначе они могут не воплотиться в жизнь.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Весов 

Астрологи советуют почаще обращать внимание на мелочи. В них будет скрыт особый смысл, который поможет понять все происходящее. Если в какой-то из сфер начнется буря проблем, то лучше не лезть в самую гущу событий, а терпеливо переждать, пока все не успокоится.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Скорпионов 

Не стоит тратить много денег впустую. Лучше сосредоточиться на неотложных и важных покупках. Звезды на стороне тех, кто постоянно в движении, в пути. Также удача улыбнется всем, кто умеет делиться с окружающими положительными эмоциями.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Стрельцов 

Очень полезно пообщаться с друзьями и родственниками, проводить время в приятных компаниях. Вас ждут важные встречи, интересные события. Можно заниматься поисками работы, но не стоит быть излишне скромными - работодателю нужно видеть сильные стороны.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Козерогов

В первой половине дня необходимо полностью посвятить себя делам или работе. Вторую половину дня можно отдать любви, свиданиям, развлечениям. Главное - не сидеть на месте, не сомневаться в своих действиях. Активность и целеустремленность - главные компоненты успеха.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Водолеев

Это идеальное время для смены внешнего вида. Можно покупать новую одежду, менять прическу. Также не помешают и внутренние изменения. Для этого можно заняться духовными практиками. Вечером полезно будет как следует отдохнуть.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 ноября 2020 для Рыб

Нужно больше времени проводить с любимым человеком или друзьями. Одиночество может привести к появлению новых страхов и комплексов, внутренних проблем. Это прекрасный день для шопинга, активной работы и новых начинаний.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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