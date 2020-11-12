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Начинается волна разрывов и расставаний: прогноз астролога для пар

Начинается волна разрывов и расставаний: прогноз астролога для пар
04:11 Сегодня Телеграф

На фоне введения в Украине карантина выходного дня, который начнет действовать уже с 14 ноября, увеличится число разрывов отношений в парах.

Так считает астролог Влад Росс, сообщает "Главред".

Отмечается, что карантин вынудит пары проводить вместе больше времени дома, а также ограничит число развлечений и совместных занятий, на фоне чего отношения станут более напряженными.

Кроме того, Венера переходит в знак Скорпиона, что еще больше обострит любовные связи.

"Начнется какая-то чехарда", - говорит Росс, предсказывая эпидемию расставаний и разрывов.

По его словам, риск расставаний особенно вырастет с 14 по 19 ноября, когда людей под влиянием Скорпиона будут захлестывать эмоции и переживания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что карантин выходного дня может закончиться нескоро.

Также смотрите, как будут работать заведения и транспорт в Украине на выходных.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Влад Росс, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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