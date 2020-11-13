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Пятница, 13.11.2020
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Водолеям - положиться на интуицию, а Рыбам - решить старые проблемы: гороскоп на 13 ноября

Водолеям - положиться на интуицию, а Рыбам - решить старые проблемы: гороскоп на 13 ноября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

День окажется непростым. С некоторыми делами справиться быстро не удастся. Могут возникать финансовые проблемы. В этот день очень важно не смешивать деловые и личные отношения. Вторая половина дня пройдет легче и намного приятней первой. В это время вероятны удачные совпадения, которым вы будете рады.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Овнов 

Успех сегодня гарантирован, если получится быстро и верно оценить ситуации и убедить окружающих в своей правоте. Но не стоит действовать с позиции силы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Тельцов 

Почти все вокруг будет взывать к смелости и импульсивности. Однако наилучшие результаты принесет умение держать себя в руках и, пока есть возможность, - уклоняться от прямого конфликта.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Близнецов 

Некоторые перспективы этого дня могут показаться заманчивыми, но не стоит торопиться с принятием решений: прежде нужно взвесить все "плюсы" и "минусы".

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Раков

Сегодня многих ждет большое количество мелких разногласий, нерешенных конфликтов, срочных дел и частое желание махнуть на все рукой и остаться дома. Но правильней будет вооружиться терпением и заняться распутыванием мелких узелков: не пренебрегайте даже незначительными делами, если они беспокоят.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Львов   

По гороскопу сегодня опасно доверять обещаниям и торопиться с выводами. Настройтесь на внутреннюю частоту, тогда появится шанс не только внести в жизнь что-то новое, но и преодолеть стереотипы, которые мешали ранее.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Дев  

Сегодня любая инициатива принесет отличные результаты. Ближе к вечеру возможна долгожданная встреча, общение в интересующем русле, нужный совет.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Весов 

День отлично подходит для решения проблем, связанных с работой и деньгами. Не лишним будет призвать интуицию и усилить пробивные способности.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Скорпионов 

Если с утра многие будут клевать носом, то уже часам к десяти внутренняя энергия начнет активно проявлять себя. Но не стоит торопить события - это не самый лучший день для кардинальных перестановок.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Стрельцов 

Для достижения хороших результатов в интересующих сферах лучше всего действовать самостоятельно и подключать интуицию там, где почувствуете подвох. Спокойно реагируйте на перемены во мнениях и планах, которыми будут отличаться отношения с окружающими.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Козерогов

Звезды советуют в этот день больше времени уделять себе и по возможности чаще оставаться в одиночестве. Это поможет разобраться в себе, верно расставить приоритеты и наметить точный план достижения важных целей.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Водолеев

Астрологи рекомендуют сегодня беречь свое время и силы. Не стоит тратить ресурсы на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Негативные эмоции, споры, чужие навязанные сомнения могут заглушить голос интуиции.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 ноября 2020 для Рыб

Звезды подарят значительные преимущества в виде творческого порыва и смелого задора. Усиленные планетами качества лучше направить в проблемные сферы жизни.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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