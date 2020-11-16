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Понедельник, 16.11.2020
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Львам стоить забыть об агрессии, а Девам - решить старые проблемы: гороскоп на 16 ноября

Львам стоить забыть об агрессии, а Девам - решить старые проблемы: гороскоп на 16 ноября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Это время, когда близкие люди ссорятся из-за пустяков, вспоминая о старых обидах и предъявляют друг другу претензии. Лучше не обсуждать с ними важные рабочие и сложные вопросы. Будьте готовы к тому, что могут изменится планы. Вечером многие тревоги останутся в прошлом. Станет проще разобраться в своих чувствах.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Овнов 

Старайтесь больше двигаться. Это прекрасное время для спорта, ходьбы, походов в спортзал. Также очень полезно будет чаще пребывать на свежем воздухе. Вечер идеально подходит для духовных практик, медитаций.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Тельцов 

Эксперты советуют не переживать по мелочам, не раздувать из мухи слона. Доверяйте внутреннему голосу и меньше прислушивайтесь к советам окружающих. По возможности не общайтесь с теми, кто вас раздражает или намеренно выводит из себя.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Близнецов 

Старайтесь окружать себя добрыми и отзывчивыми людьми. В этот день очень полезно заниматься коллективной работой. Будьте отзывчивыми и готовыми прийти на помощь друзьям, коллегам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Раков

В этот день многим людям этого Знака удастся повысить благосостояние, найти новый источник дохода, обрести вдохновение. Чтобы мотивация не пропала, нужно больше работать и меньше лениться.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Львов   

Звезды дадут вам мощный позитивный импульс с самого утра. Эксперты рекомендуют направлять энергию в созидательное русло. В такие дни нельзя ругаться, проявлять агрессию и мстить: это чревато большими проблемами.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Дев  

В первую очередь сфокусируйтесь сегодня на своих обязанностях. Все второстепенные дела лучше временно отложить на потом. Сейчас нужно думать о текущих делах. Если останется время, вечер можно будет посвятить решению старых проблем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Весов 

В этот день нужно опасаться слухов и сплетен. Ваши недоброжелатели плетут заговоры и строят козни. Многие проблемы решатся сами собой, если вы не станете искать виноватых и не будете отвечать на выпады врагов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Скорпионов 

Не беритесь за сложные дела без наличия плана "Б". Планеты и звезды не в духе, поэтому запланированные мероприятия могут срываться. Самый лучший способ прожить этот день - пребывать в тишине и покое.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Стрельцов 

Это хороший день для помощи окружающим. Но не превращайте умеренную доброту в бессмысленный альтруизм. Не забывайте о том, что и у вас самих есть важные дела, которые не терпят отлагательств.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Козерогов

Сегодня больше всего вас будет красить скромность. Научитесь держать себя в рамках и стремиться к умеренности во всем. Не пытайтесь усидеть на двух стульях - придется выбирать между работой и любовью.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Водолеев

Этот день не подходит для совершения крупных покупок. Астрологи советуют ограничивать свои желания, меньше стремиться к легкой наживе. В работе и финансах будет много неурядиц, но в любви ожидается тишь да гладь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 16 ноября 2020 для Рыб

Старайтесь философски относиться к проблемам и помните, что любая неудача - это очередной способ выучить полезный жизненный урок. Утром окунитесь с головой в работу или домашние дела. Вечер лучше посвятить отдыху.

Любовный гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Бизнес-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

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Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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