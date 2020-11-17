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Вторник, 17.11.2020
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Весам - сдерживать негатив, а Скорпионам - навести порядок в доме: гороскоп на 17 ноября

Весам - сдерживать негатив, а Скорпионам - навести порядок в доме: гороскоп на 17 ноября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Это период, когда любой пустяк может испортить настроение. С важными делами и решениями лучше не торопиться. Во второй половине дня возвращаются спокойствие и самообладание. Становиться проще реально оценить происходящее и задуматься над будущим.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Овнов 

Остерегайтесь агрессивных людей, не спорьте с ними и не провоцируйте на негатив. Лучше всего провести день в спокойствии.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Тельцов 

День подходит для начала новых дел, физических упражнений, активности. Также он будет благоприятен для новых знакомств, в том числе и в социальных сетях.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Близнецов 

Наступает очень удачное время для покупок. Большой успех ждет представителей творческих профессий, а также всех, кто жаждет кардинальных перемен.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Раков

 День отлично подходит для перевода отношений на новый уровень. Если предложат новую работу, рассмотрите предложение.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Львов   

 Астрологи советуют передавать свои знания и делиться опытом с другими людьми. Очень полезными станут новые деловые знакомства.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Дев  

Прекрасный день для обмена идеями, совместной работы, получения новых знаний. Физическая активность тоже очень важна.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Весов 

Не жертвуйте интересами близких людей ради работы. Старайтесь сдерживать негативные эмоции.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Скорпионов 

Это очень насыщенный и эмоциональный день. Чтобы негативные эмоции не управляли вами, нужно посвятить утро наведению порядка дома и на рабочем месте.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Стрельцов 

На работе держитесь подальше от сплетников и негативных людей. Никому не рассказывайте о своих планах.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Козерогов

Старайтесь избегать повышенной откровенности в отношениях. Можно сказать что-нибудь лишнее и пожалеть.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Водолеев

Отличный день для домашних дел, мелкого ремонта. он также благоприятен для косметических процедур, начала диеты, физических упражнений.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 ноября 2020 для Рыб

Старайтесь поменьше общаться с людьми, которые мыслят стереотипно. Отмечается, что в такие дни лучше не рисковать и не говорить о чувствах напрямую.

Общий гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Любовный гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Бизнес-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

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Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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