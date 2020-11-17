Весам - сдерживать негатив, а Скорпионам - навести порядок в доме: гороскоп на 17 ноября

Это период, когда любой пустяк может испортить настроение. С важными делами и решениями лучше не торопиться. Во второй половине дня возвращаются спокойствие и самообладание. Становиться проще реально оценить происходящее и задуматься над будущим.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Овнов
Остерегайтесь агрессивных людей, не спорьте с ними и не провоцируйте на негатив. Лучше всего провести день в спокойствии.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Тельцов
День подходит для начала новых дел, физических упражнений, активности. Также он будет благоприятен для новых знакомств, в том числе и в социальных сетях.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Близнецов
Наступает очень удачное время для покупок. Большой успех ждет представителей творческих профессий, а также всех, кто жаждет кардинальных перемен.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Раков
День отлично подходит для перевода отношений на новый уровень. Если предложат новую работу, рассмотрите предложение.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Львов
Астрологи советуют передавать свои знания и делиться опытом с другими людьми. Очень полезными станут новые деловые знакомства.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Дев
Прекрасный день для обмена идеями, совместной работы, получения новых знаний. Физическая активность тоже очень важна.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Весов
Не жертвуйте интересами близких людей ради работы. Старайтесь сдерживать негативные эмоции.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Скорпионов
Это очень насыщенный и эмоциональный день. Чтобы негативные эмоции не управляли вами, нужно посвятить утро наведению порядка дома и на рабочем месте.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Стрельцов
На работе держитесь подальше от сплетников и негативных людей. Никому не рассказывайте о своих планах.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Козерогов
Старайтесь избегать повышенной откровенности в отношениях. Можно сказать что-нибудь лишнее и пожалеть.
Водолей (20 января – 19 февраля)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Водолеев
Отличный день для домашних дел, мелкого ремонта. он также благоприятен для косметических процедур, начала диеты, физических упражнений.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 17 ноября 2020 для Рыб
Старайтесь поменьше общаться с людьми, которые мыслят стереотипно. Отмечается, что в такие дни лучше не рисковать и не говорить о чувствах напрямую.