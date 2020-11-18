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Среда, 18.11.2020
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Водолеи не смогут избежать волнений, а Львов посетят люди из прошлого: гороскоп на 18 ноября

Водолеи не смогут избежать волнений, а Львов посетят люди из прошлого: гороскоп на 18 ноября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Звезды благоприятствуют общению и повышенной активности, однако есть важный момент, который стоит учесть, - эмоции часто будут преобладать над логикой. Иначе говоря, сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако уровень их полезности остается под вопросом.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Овнов 

Многое идет не так, как вы ожидали, поэтому далеко не все планы удается осуществить. Небрежность, проявленная сейчас, может привести к проблемам в будущем

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Тельцов 

Вашими успехами могут заинтересоваться очень влиятельные люди. Случайное знакомство может положить начало головокружительной романтической истории, которая подарит много ярких эмоций. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Близнецов 

День насыщенный и удачный, но довольно беспокойный. Вам часто бывает трудно сосредоточиться: масса дел требует внимания, и переключаться с одного на другое нужно быстро. Постарайтесь преодолеть хаотичность действий.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Раков

День отличается довольно неблагоприятным эмоциональным фоном, поэтому вы переживаете и волнуетесь гораздо больше, чем обычно. Любой пустяк может выбить из колеи, огорчить, подорвать вашу уверенность в своих силах.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Львов   

Это время, когда могут напоминать о себе люди, с которыми вас когда-то многое объединяло. Есть шанс восстановить отношения, вместе взяться за что-то интересное.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Дев  

День подходит для начала новых дел, реализации творческих замыслов, поиска союзников. Люди, которых вы сегодня встречаете почти случайно, могут со временем стать настоящими друзьями. 

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Весов 

Легкий, удачный день. Вы настроены оптимистично, не боитесь трудностей, охотно беретесь за новые дела. Во многом вам просто везет. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Скорпионов 

Вы настроены очень дружелюбно, стараетесь со всеми сохранить хорошие отношения. А все потому, что интуиция подсказывает: конфликт может привести к серьезным неприятностям. 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Стрельцов 

Вы проявляете редкую целеустремленность, и сегодня это оказывается очень кстати. Дело в том, что обстоятельства не всегда складываются благоприятно, иногда приходится преодолеть преграды, чтобы достичь поставленных целей. .

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Козерогов

День подходит для учебы и обмена информацией, посещения конференций и семинаров, публичных выступлений. Полезно общение с друзьями и единомышленниками, людьми, которые действительно понимают вас и разделяют ваши ценности. 

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Водолеев

В начале дня едва ли удастся избежать волнений. Это время, когда сохранять самообладание смогут только очень опытные и уверенные в себе Водолеи, не раз преодолевавшие трудности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 ноября 2020 для Рыб

Благоприятный день. Вы многого добьетесь, если будете действовать решительно. Чаще обычного нужно проявлять твердость характера и непреклонность, это может даваться нелегко. 

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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