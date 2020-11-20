Раков ждут приятные встречи, а Стрельцам придется хорошенько поработать: гороскоп на 20 ноября

Сложный день. Велик риск оказаться в плену у иллюзий, выдать желаемое за действительное. Очень легко переоценить свои возможности, и взяться за то, что не по силам. Однако, лучше ничего не откладывать на потом, даже если соблазн сделать это велик.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Овнов

Будьте начеку: ваши успехи кое-кому не дают покоя. Поэтому поменьше хвастайтесь своими достижениями - не будите лихо, пока оно тихо. В этот день на первый план у многих Овнов выйдут родственники старшего поколения, требуя заботы и внимания. Если найдёте для них время, благодарности не будет предела.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Тельцов

В этот день Тельцам следует заняться анализированием прошедших событий. Также представителям этого знака стоит запланировать будущие дела, это поможет им добиться максимального результата. Вечером не исключены разногласия с родственниками по поводу финансовых расходов. Любовный роман может зайти в тупик, однако это станет лишь началом нового витка взаимоотношений.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Близнецов

Сегодняшний день — это хорошее время для решения деловых вопросов, только необходимо иметь чёткое представление о том, чего вы на самом деле желаете добиться. Астрологи советуют записывать все, что придет вам в голову, даже если какие-то идеи кажутся нерациональными. В последствии вы сможете использовать их для достижения успеха.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Раков

Первая половина дня идеально подходит для домашних дел и работы. Во второй половине дня можно отправиться в гости. В течение дня вас могут ожидать приятные знакомства, интересные встречи. В качестве отдыха можно заняться важными покупками.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Львов

Не стоит проводить много времени в четырех стенах. Нужно выходить на прогулки, общаться с людьми, заниматься спортом. Это идеальный день для общения и обмена опытом с окружающими. Утром можно заниматься обучением, самообразованием, поиском увлечений.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Дев

Звезды сделают вас успешными в любви, повысив ваше обаяние и харизму. День прекрасно подходит для заключения сделок, знакомств, дорогостоящих приобретений. Также можно рассылать резюме и посещать собеседования, если вы находитесь в поиске работы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Весов

Благоприятный день. Звезды сулят Весам успех в любых начинаниях. При заключении любых контрактов трижды проверяйте содержание документа от и до. Даже самая крохотная ошибка может аукнуться громадной проблемой.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Скорпионов

В этот день Скорпионы будут чувствовать недоверие ко всем окружающим. Подозрительность может стать причиной конфликтов. Однако, это не самый благоприятный день для проявления инициативы в делах и упорства в достижении желаемого результата.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Стрельцов

Вам придётся засучить рукава и поработать на славу. Причём в буквальном смысле. Во взаимоотношениях с домашними возможен конфликт, из которого вы выйдете победителем.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Козерогов

Больше слушайте окружающих, особенно в сфере любви. Они могут дать очень важные советы касательно того или иного человека. Дома есть риск столкнуться с непониманием и ссорами. Если не давить на родственников и вторую половинку, можно избежать конфликтов.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Водолеев

В такие дни стоит идти на компромиссы с близкими людьми и коллегами по работе. Обидеть кого-то будет проще простого. Лучше показать себя с другой, более приятной и светлой стороны. От ваших поступков зависит будущее. Неаккуратное слово может решить исход дел не в вашу пользу.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 ноября 2020 для Рыб