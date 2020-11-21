Насыщенный день у Близнецов, и прекрасное время подумать о жизни у Раков: гороскоп на 21 ноября

Первая половина дня отлично подходит для важных дел: у вас окажется достаточно сил, чтобы довести начатое до конца. Вечером же лучше ни к кому не обращаться за советами, не делиться идеями и не жаловаться., и провести вечер дома.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Овнов

Будьте более активны, чаще выходите в свет и заводите новые знакомства. Понимание и поддержка со стороны партнера вам обеспечены, а вы в свою очередь не молчите о своих чувствах. Отложите поездки и не гуляйте без компании вечером.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Тельцов

Открывайтесь миру и вы почувствуете преимущества этого на себе. Сегодня отличный день, чтобы заводить деловые знакомства, а также для освоения других сфер деятельности, особенно искусства и культуры. Стоит отказаться от серьезных решений и занять выжидательную позицию. Есть угроза наговоров и сплетен.Не гуляйте вечером в одиночку.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Близнецов

День обещает быть насыщенным на события и эмоции, возможно, предстоит сделать важный выбор. Звезды советуют сегодня начинать планировать будущее в направлении личностного роста и семьи, уделять больше внимания развитию творческого потенциала. Не принимайте важные решения, поскольку возможны неожиданные повороты событий.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Раков

День может оказаться противоречивым. Вам лучше остановиться и подумать, в том ли направлении вы движетесь. Рекомендуется встреча с самыми близкими людьми. Поделитесь с ними своими тревогами, предчувствиями. Возможно, после этих встреч вы станете оптимистичнее.

Лев (23 июля - 21 ноября)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Львов

Не слишком заглядывайтесь на своё отражение, вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остаётся лишь посочувствовать окружающим вас людям. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Дев

День может оказаться противоречивым. Выгода возможна только от начатых дел — любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Пользуясь чужими советами, будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Весов

Не начинайте общение с ненужными людьми только от скуки и чувства одиночества. В таких взаимоотношениях не может быть искренности, поэтому лучше немного побыть одному или провести время со старыми друзьями. Вы можете получить изумительный шанс для исправления ошибок, допущенных на любовном фронте.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Скорпионов

Присмотритесь к людям со своего близкого окружения, возможно, кто-то из них – ваш потенциальный партнер. Постарайтесь справляться со своей раздражительностью, иначе она может перерасти в конфликты и агрессию. Пока не стоит вкладывать деньги во что-либо. Вы можете получить интересные предложения.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Стрельцов

Оставьте все плохие воспоминания и негативный опыт в прошлом, открывайтесь людям заново и начинайте общение с чистого листа. Не нужно нести с собой багаж неудач в новые отношения. Есть угроза клеветы и сплетен. Не гуляйте вечером без компании. Возможны неожиданные повороты событий.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Козерогов

Вы рветесь в какое-то одинокое путешествие. Возможно, оно вам необходимо для восстановления душевного равновесия. Но при этом не забывайте о близких. Они в этот уик-энд рассчитывают на вас. Сон может оказаться вещим и исполнится через четыре дня.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Водолеев

В этот день имеет смысл заняться делом, которое вы в сердцах бросили на прошлой неделе. Должно получиться. Не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вечером возможны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 ноября 2020 для Рыб