У Стрельцов идеальное время для любви, а Козерогам - не пускаться в приключения: гороскоп на 22 ноября

День может оказаться довольно сложным. Многим придется отказаться от обычного графика, отложить встречи и развлечения. Несмотря на трудности, шанс достичь успеха есть, но для этого придется приложить усилия. В это время могут появится новые идеи.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Овнов

Позвольте себе сегодня побыть наблюдателями. Не нужно лезть в чужие дела и принимать участие в вопросах, которые вас не касаются. Пусть все идет своим чередом. Отдохните от бесконечных проблем и разговоров.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Тельцов

Астрологи отмечают, что сегодня в вашей жизни могут появиться ядовитые люди. В общении с ними лучше сохранять хладнокровие. Даже если они попытаются вывести вас из себя, у них ничего не получится. Важно настроиться на спокойствие.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Близнецов

Звезды и планеты хотят, чтобы вы доводили начатые сегодня дела до завершения. Не стоит останавливаться в шаге от финиша, потому что это может спровоцировать рост проблем. Воспринимайте трудности как возможность научиться новому.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Раков

Экономьте время, а не деньги. Чрезмерная финансовая экономия может быть убыточной. Опасайтесь жадности и боритесь с ревностью. Сегодня неблагоприятный день, но при правильном подходе вы сможете сохранить удачу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Львов

Начните день с уборки и наведения порядка. Звезды и планеты в хорошем положении, так что недостатка в удаче не будет. Ночные светила помогут вам найти свое предназначение, поставить перед собой новые важные цели.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Дев

Опасайтесь эмоционального выгорания. Не перегружайте себя работой и не позволяйте себе долго находиться среди неприятных людей. Повысить жизненный тонус помогут умеренные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Весов

Планеты и звезды в небольшом диссонансе. Это значит, что уже с самого утра вас могут настигнуть дурные мысли. Не позволяйте им управлять вами. Больше отдыхайте и общайтесь с приятными людьми.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Скорпионов

Всем, кому предстоит много общения на работе и вне ее, стоит быть более тактичными с окружающими. Что касается досуга, то сегодня лучше побыть в уединении и посвятить себя покупкам. Разговоры можно перевести в социальные сети.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Стрельцов

Наступает идеальное время для любви, романтики, знакомств и флирта. Всем, кто уже находится в отношениях, лучше посвятить день любимому человеку. Не берите деньги в долг и не отказывайтесь от общения.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Козерогов

Не бойтесь сегодня обращаться за помощью к коллегам, друзьям и близким. Не пускайтесь в приключения - сначала взвесьте все за и против, и только потом приступайте к принятию решений. День подходит для рутинной работы и отдыха.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Водолеев

Это очень позитивный и продуктивный день, в который вы можете переделать все самые важные дела. Звезды также поспособствуют успешному завершению уже начатых ранее проектов. Можно смело совершать дорогостоящие покупки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 ноября 2020 для Рыб