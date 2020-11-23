Вололеям - провести время с близкими, а Рыбам - быть экономнее: гороскоп на 23 ноября

Сегодня многие будут действовать импульсивно. Будет трудно критически оценить собственные идеи.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Овнов

День прекрасно подходит для укрепления семейных уз, отдыха с семьей и второй половинкой. Это идеальное время для общения с друзьями, заведения новых знакомств. Во второй половине дня можно отправиться на шопинг.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Тельцов

Будьте осторожнее в общении с окружающими людьми. Сегодня есть риск встретить токсичного человека. Не давайте никому пустых обещаний и старайтесь не добиваться своего обманом и хитростью.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Близнецов

Это прекрасный день для совершения покупок в интернете и для общения в социальных сетях. Если знакомиться с людьми, то лучше делать это удаленно. Больше всего везти будет интровертам и людям, у которых запланировано на сегодня много дел.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Раков

Звезды и планеты сделают вас уязвимыми. Это значит, что нужно обходить стороной неприятности. В такие дни ночные светила помогают нам меняться изнутри, бороться с собственными страхами и неуверенностью.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Львов

Если вы будете доказывать всем свою правоту, люди отвернутся от вас. Занимайтесь поисками правды и не бойтесь идти на компромисс. Опрометчивые поступки приведут к большим проблемам.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Дев

Если вокруг вас сгущаются неприятные события, не принимайте в них участия - обходите стороной ссоры, не рискуйте и не ставьте палки в колеса окружающим людям. В такие дни лучше оставаться наблюдателями и не принимать ничьей стороны.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Весов

Настало время подумать о будущем. В этот день можно заниматься планированием дел, мечтать, думать о перспективах. Звезды помогут вам избавиться от негативных мыслей и установок, очистить разум от мусора.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Скорпионов

Звезды хотят, чтобы вы сегодня были физически активными. Можно заниматься йогой, гулять на свежем воздухе, ходить в спортзал. Всё это будет благотворно влиять на энергетику, на продуктивность. Также активность поможет избежать нервных срывов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Стрельцов

В личной жизни сегодня затишье. Не ожидается никаких негативных или позитивных изменений в работе и в делах. Астрологи не советуют заводить новые знакомства, потому что они принесут лишь вред.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Козерогов

Старайтесь проводить сегодня больше времени со старыми и проверенными друзьями. Соблюдайте осторожность на дорогах - не превышайте скорость и смотрите в оба при переходе дороги. Пользуйтесь общественным транспортом вместо личной машины.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Водолеев

Проводите больше времени с близкими - родственниками, детьми, второй половинкой. День идеально подходит для решения жилищных вопросов, домашних дел, оплаты коммунальных услуг. Решайте проблемы максимально оперативно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 ноября 2020 для Рыб