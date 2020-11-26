Девам нужно быть осторожнее во время занятий спортом, а Овнам - не обращать внимания на слухи: гороскоп на 26 ноября

День для многих будет напряженным. Труднее всего придется людям доверчивым и наивным. Лучше избегать споров, поскольку они не ведут ни к чему, кроме ухудшения отношений. Обсуждение любых важных вопросов, и рабочих, и личных, стоит отложить на потом, если это возможно.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Овнов

В такие дни нельзя проявлять равнодушия к окружающим. Если кому-то понадобится помощь, лучше ее оказать. В противном случае может начаться черная полоса. Также астрологи рекомендуют не обращать внимания на слухи, сплетни и неподтвержденные факты.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Тельцов

Многие проблемы в такие дни решаются сами собой. Все, что вам понадобится, - это следовать планам и не паниковать, если эти планы пойдут под откос. Негативные эмоции могут привести к неполадкам со здоровьем и недомоганию. Лучше не рисковать зря.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Близнецов

В такие дни вам требуется тишина и покой. Не стоит начинать новые дела, заводить новые знакомства, ссориться с кем-то, выяснять отношения. Полезным станет чувство долга и ответственности. В работе нужно быть очень внимательными к мелочам.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Раков

Постарайтесь максимально эффективно использовать первую половину дня. Стоит иметь в виду, что сейчас лучше действовать не в одиночку. Возможны интересные деловые предложения, не исключены и денежные поступления. Также не исключено, что потребуются какие-то незапланированные расходы. Вскоре вы найдете способ пополнить бюджет и настроение улучшится.

Лев (23 июля - 226 ноября)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Львов

Решения, принятые в спешке, вряд ли будут верными; скорее всего, о них придется пожалеть. Ни с кем не делитесь своими секретами, не откровенничайте с малознакомыми людьми. Чем меньше сегодня узнают о вас окружающие, тем лучше. Помните, что ваш организм уязвим, и старайтесь избегать любых излишеств.

Дева (226 ноября - 23 сентября)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Дев

Подходящий день для того, чтобы предпринять что-то неожиданное. Шансы достичь успеха в совершенно новых делах очень высоки. Особенно хорошо вы справляетесь там, где нужно не идти чужим путем, а искать собственные решения. Не исключены травмы при занятиях спортом, поэтому желательно ограничить нагрузки.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Весов

День обманов и иллюзий, особенно для Весов творческих профессий. Возможна финансовая прибыль или заманчивое предложение, но вам будет трудно вовремя принять важное решение. Смело беритесь за любую работу, только так вы сможете добиться успехов в скором будущем. Старайтесь сдерживать свои эмоции. Не поддавайтесь излишнему энтузиазму, который может на время заслонить практические черты вашего характера.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Скорпионов

С утра смотрите на происходящие события с оптимизмом, спокойствие сейчас наилучший вариант для продуктивности. Во второй половине дня займитесь решением личных проблем, не отказывайтесь от перемен.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Стрельцов

Старайтесь следовать правилам во всём: на работе нужно сохранять субординацию, на дорогах не стоит превышать скорость. Также астрологи советуют не вмешиваться в чужие дела и не навязывать никому своей помощи. Вечер лучше провести в кругу семьи и близких.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Козерогов

Вас ждут большие успехи в делах и в работе. Многим представителям вашего Знака удастся решить проблемы в делах, а также семейные неурядицы. Сделать правильный выбор в любой из сфер поможет обостренная интуиция. В течение дня нужно больше двигаться.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Водолеев

День не так уж плох, но вы можете испортить его сами, если станете ссориться со всеми вокруг. Поводы для разногласий действительно возникают довольно часто. В самые напряженные моменты выручает чувство юмора. Вы заставите окружающих улыбнуться, и их настроение сразу улучшится.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 26 ноября 2020 для Рыб