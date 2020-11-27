Весам стоит посвятить время родным, а Козерогам - встретиться с друзьями: гороскоп на 27 ноября

Хороший день для того, чтобы действовать, стремиться к важным целям. Лениться просто опасно. Многое станет ясным, вместе с новой информацией придет и понимание того, как нужно действовать дальше. В этот день многие изменят свои планы на будущее.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Овнов

Утро будет полным дел, но достаточно удачным. Не исключено, что вам придется изменить планы, отложить на потом то, чем вы собирались заняться. Лучше избегать контактов с людьми, которые раздражают вас, критикуют или дают непрошенные советы. Неприятные разговоры тоже лучше отложить.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Тельцов

Сложный день. Справиться с делами труднее, чем вы ожидали, не исключены какие-то неприятные сюрпризы. Может выясниться, что вы выбрали неверный путь. Но сдаваться рано: есть шанс изменить ситуацию к лучшему. Вы получите помощь, на которую и рассчитывать не могли, и именно благодаря ей преодолеете все трудности.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Близнецов

Начало дня будет не самым простым, особенно для тех, кто запланировал на это время какие-то встречи. Со временем ситуация изменится к лучшему, если вы не станете слишком нервничать. Вторая половина дня проходит лучше. Будет возможность заняться чем-то интересным.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Раков

Благоприятный день для общения. Возможны интересные знакомства, не исключено начало романтических отношений, которые вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни. Что может беспокоить, так это финансовые вопросы. Тут все неоднозначно, поэтому лучше не торопиться с решениями и покупками, не рисковать ни своими, ни чужими делами.

Лев (27 ноября - 23 августа)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Львов

Обратите внимание: многие сегодняшние события напоминают те, что уже происходили раньше. Не повторяйте своих ошибок! Решения, принятые в спешке, вряд ли будут верными; скорее всего, о них придется пожалеть. Помните, что ваш организм уязвим, и старайтесь избегать любых излишеств.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Дев

День необычный и запоминающийся. Вы на многие вещи взглянете по-новому, поймете, что надо делать, чтобы добиться успеха. Возрастает творческий потенциал, появляется много новых идей. Лучшие из них удастся реализовать в ближайшее время. Возможны напряженные моменты; потребуется вся ваша деликатность, чтобы избежать конфликтов, сохранить хотя бы видимость хороших отношений.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Весов

В этот день стоит следовать своим основным жизненным приоритетам. Не желательно менять планы в последнюю минуту. Полезными будут романтические встречи, знакомства. Семейным людям можно посвятить личное время родным. Также можно заняться шопингом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Скорпионов

Это прекрасный день для домашних дел, наведения порядка, уборки. Полезными будут свидания и встречи с новыми людьми в целом. По отношению к близким необходимо проявлять максимум взаимопонимания. Астрологи советуют не раскрывать свои планы по работе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Стрельцов

Этот день многим подарит глоток свежего воздуха. Звезды и планеты в очень благоприятном положении, поэтому у вас будет выбор - трудиться изо всех сил или остаться в зоне комфорта и насладиться отдыхом. Спокойствие и размеренность не будут лишними в любом случае.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Козерогов

День благоприятный во всех отношениях. Вы можете рассчитывать на свои старые связи, которые откроют новые перспективы. Поэтому не избегайте встреч и разговоров со знакомыми и друзьями. От общения вы получите дополнительный заряд положительных эмоций.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Водолеев

Постарайтесь сегодня не планировать ничего серьезного. Настало время немного передохнуть. Если такой возможности не предвидится, выполняйте самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Вас ожидают приятные встречи и интересные мероприятия.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 27 ноября 2020 для Рыб