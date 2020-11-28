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Суббота, 28.11.2020
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Овнам не стоит бездельничать, а Тельцам - остерегаться манипуляторов: гороскоп на 28 ноября

Овнам не стоит бездельничать, а Тельцам - остерегаться манипуляторов: гороскоп на 28 ноября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Это подходящий день для учебы и расширения кругозора. Можно по-новому взглянуть на новые вещи. Первая половина дня будет насыщенна событиями, а вот вторая обещает быть более спокойной.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Овнов 

В этот день вам понадобится найти баланс между работой и отдыхом. Дела могут подождать, но бездельничать тоже не стоит. Все должно пребывать в равновесии. Окажите внимание второй половинке и родным людям.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Тельцов 

Следуйте своим жизненным принципам и не обращайте внимания на людей, которые пытаются обесценить эти принципы. Сегодня расцвет манипуляторов и токсичных личностей, стремящихся к легкой наживе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Близнецов 

В этот день возможны предательства и обиды, негативные эмоции и ссоры. Обойти все это стороной будет несложно. Достаточно лишь ничего не требовать от окружающих. Нужно рассчитывать только на себя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Раков

В этот день вас ожидает много благоприятных событий. Апогеем позитивной энергии звезд станет вечер. Вторую половину дня астрологи советуют посвятить домашним делам и встречам с друзьями, развлечениям и отдыху.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Львов   

В такой день необходимо избегать слияния любовной и деловой сфер. Служебные романы точно не пойдут на пользу. Также стоит опасаться людей, которые могут распускать слухи. Не стоит им рассказывать о себе и своих планах.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Дев  

Большая удача ждет тех, кто стремится к спокойствию и размеренности. Камнем преткновения в этой схеме может стать отсутствие мотивации. Важно оставаться целеустремленными, но спокойными.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Весов 

Звезды и планеты не в лучшем положении, так что от поступков окружающих людей можно ожидать иррациональности и необоснованности. Согласно прогнозам астрологов, день будет идеальным для уединения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Скорпионов 

Самодовольство и эгоизм - две самые ужасные черты характера на сегодня, которые могут свести к нулю любой прогресс. Остерегайтесь также импульсивности. Принимайте только взвешенные решения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Стрельцов 

Не исключено, что в деловой и финансовой сфере вы столкнетесь сегодня с противниками. Зато в любви наступает время освобождения от страхов и неурядиц. Звезды помогут разрешить ваши внутренние противоречия.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Козерогов

Будьте учтивыми с окружающими вас людьми. Это касается как родственников и второй половинки, так и коллег, друзей, незнакомцев. Если позволять себе быть грубыми, можно потерять свою врожденную харизму и обаяние.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Водолеев

Не распыляйте энергию впустую. Сегодня важно четко понимать, для чего вы работаете и проявляете активность. Старайтесь здраво оценивать свои возможности, не злоупотребляя самоуверенностью.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 ноября 2020 для Рыб

В этот день возможны кризисные ситуации, которые могут стать отправной точкой в черной полосе. Не откладывайте важные дела на потом. Оставайтесь собранными, внимательными и продуктивными. Цените помощь близких.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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