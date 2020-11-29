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Воскресенье, 29.11.2020
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Близнецам - быть осторожнее на дорогах, а Ракам - не уходить в себя: гороскоп на 29 ноября

Близнецам - быть осторожнее на дорогах, а Ракам - не уходить в себя: гороскоп на 29 ноября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Первая половина дня подходит для деловых и неформальных встреч. Возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение. Перспективы у таких отношений благоприятные.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Овнов 

Сегодня вам может не везти с деньгами. В финансовой сфере желательно обойтись без риска и авантюр. Также нужно опасаться неприятных людей. Общайтесь только с теми, кто помогает вам идти вперед, не теряя мотивации.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Тельцов 

Старайтесь перенаправлять агрессию в спорт. Звезды и планеты в сильном диссонансе, поэтому даже малейшие ссоры и неприятности могут обернуться огромными проблемами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Близнецов 

Астрологи советуют следить за своим здоровьем. Будьте осторожнее на дорогах, в пути. Обязательно проверяйте автомобиль на наличие поломок. Не совершайте необдуманных поступков и старайтесь не рисковать зря.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Раков

Сильные духом люди в этот день будут довольно успешными. Не нужно уходить в себя и бояться движения вперед. Старайтесь воспринимать проблемы как возможность стать лучше. Вечер идеально подходит для духовных практик.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Львов   

Вечером лучше спокойно отдохнуть, отказавшись от посещения людных мест. Это поможет восстановиться после трудного рабочего дня или решения каких-то личных неурядиц. Старайтесь не показывать ревности близким людям.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Дев  

Этот день лучше провести в гармонии и позитиве. Сегодня можно встретиться с последствиями недавно принятых решений. Очень полезно начинать новые дела, так как результат не заставит себя долго ждать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Весов 

Не бойтесь строить планы на будущее. В такие дни не стоит тонуть в мыслях о прошлом. Старайтесь оказывать психологическую поддержку близким и друзьям. Они обязательно отблагодарят вас в нужный момент.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Скорпионов 

Избегайте халатности при обращении с электронными приборами и гаджетами: есть вероятность поломки. Также астрологи советуют не делиться своими планами с окружающими. Это может спровоцировать рост проблем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Стрельцов 

Не бойтесь взаимодействовать с людьми, работать вместе, решать насущные проблемы. Не поддавайтесь искушениям. В любовной сфере проявляйте настойчивость, особенно если вы находитесь в поисках второй половинки.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Козерогов

Нет ничего опаснее скептицизма в такие дни, как этот. Сомнения способны уничтожить веру в себя. Общайтесь с приятными людьми и занимайтесь делами, которые нет возможности откладывать на потом.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Водолеев

Это идеальный день для финансовой активности - шопинга, обмена валюты, вложения средств в ценные бумаги и так далее. Проявляйте больше жизнелюбия и позитива, чтобы люди тянулись к вам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 ноября 2020 для Рыб

Старайтесь как можно тщательнее продумывать планы на будущее. Один из самых полезных жизненных навыков в этот день - умение забывать все плохое и отпускать неприятные воспоминания.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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