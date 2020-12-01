Ракам стоит отдохнуть, а Львам воздержаться от лишних трат: гороскоп на 1 декабря

Начало дня будет напряженным и сложным. Даже те, кто обычно отличается редким самообладанием, сейчас не могут совладать с эмоциями. Вечер подходит больше для общения с близкими, обсуждения семейных дел.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Овнов

Если вы чувствуете себя неважно — дайте организму возможность расслабиться, восстановиться. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Тельцов

Лучше не начинать дел, если они чувствуют, что энергии маловато: ситуация может принять неожиданный оборот. Это день самопознания и духовного роста.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Близнецов

Все, за что бы вы ни взялись, может быть реализовано. Больше хвалите своих близких, ситуация от этого только выиграет. И не стесняйтесь тактично, но честно говорить о своих желаниях и потребностях.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Раков

Возможно, у вас появится возможность дополнительного заработка. Организуйте себе на вечер возможность полноценного отдыха.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Львов

Хороший день для супружеских отношений, новых знакомств, целительства, общения с меньшими братьями. Также, лучше сегодня воздержаться от опрометчивых трат.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Дев

Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Не стоит начинать новые дела, подписывать документы, быстро ездить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Весов

Сегодня, несмотря на неприятные сюрпризы, вы сможете углубиться в работу наладить и укрепить отношения с близким человеком. От его выдержки и мудрости будет зависеть успех вашего дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Скорпионов

Вы поступите весьма дальновидно, если больше дел запланируете на эту неделю и разгрузите конец месяца. Не рекомендуется тяжелый физический труд и перенапряжение. В кругу друзей или членов семьи вы найдете покой и комфорт.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Стрельцов

Вероятное путешествие или командировка оправдает ваши самые радужные надежды. Новые идеи, инициатива окажутся ко времени и по достоинству будут оценены начальством.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Козерогов

Сегодня не следует начинать новые дела — лучше разобраться со старыми. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Водолеев

Вероятны неожиданные финансовые траты, скорее всего, по семейным обстоятельствам. Период испытывает на выдержку и терпение: не поддавайтесь на провокации. Позаботьтесь о полноценном сне и здоровом питании.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 декабря 2020 для Рыб