Ракам стоит отдохнуть, а Львам воздержаться от лишних трат: гороскоп на 1 декабря

Начало дня будет напряженным и сложным. Даже те, кто обычно отличается редким самообладанием, сейчас не могут совладать с эмоциями. Вечер подходит больше для общения с близкими, обсуждения семейных дел.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Овнов
Если вы чувствуете себя неважно — дайте организму возможность расслабиться, восстановиться. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Тельцов
Лучше не начинать дел, если они чувствуют, что энергии маловато: ситуация может принять неожиданный оборот. Это день самопознания и духовного роста.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Близнецов
Все, за что бы вы ни взялись, может быть реализовано. Больше хвалите своих близких, ситуация от этого только выиграет. И не стесняйтесь тактично, но честно говорить о своих желаниях и потребностях.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Раков
Возможно, у вас появится возможность дополнительного заработка. Организуйте себе на вечер возможность полноценного отдыха.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Львов
Хороший день для супружеских отношений, новых знакомств, целительства, общения с меньшими братьями. Также, лучше сегодня воздержаться от опрометчивых трат.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Дев
Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Не стоит начинать новые дела, подписывать документы, быстро ездить.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Весов
Сегодня, несмотря на неприятные сюрпризы, вы сможете углубиться в работу наладить и укрепить отношения с близким человеком. От его выдержки и мудрости будет зависеть успех вашего дела.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Скорпионов
Вы поступите весьма дальновидно, если больше дел запланируете на эту неделю и разгрузите конец месяца. Не рекомендуется тяжелый физический труд и перенапряжение. В кругу друзей или членов семьи вы найдете покой и комфорт.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Стрельцов
Вероятное путешествие или командировка оправдает ваши самые радужные надежды. Новые идеи, инициатива окажутся ко времени и по достоинству будут оценены начальством.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Козерогов
Сегодня не следует начинать новые дела — лучше разобраться со старыми. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.
Водолей (20 января – 19 февраля)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Водолеев
Вероятны неожиданные финансовые траты, скорее всего, по семейным обстоятельствам. Период испытывает на выдержку и терпение: не поддавайтесь на провокации. Позаботьтесь о полноценном сне и здоровом питании.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 декабря 2020 для Рыб
Ваши отношения с близкими могут претерпеть существенные изменения, если вы готовы к тому, чтобы сделать первый шаг.В личной жизни сегодня они сегодня могут получить все или ничего. Это будет зависеть от совпадения эмоционального настроения Рыб и их партнера.