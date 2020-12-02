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Среда, 02.12.2020
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Весам стоит опасаться споров, а Скорпионам - недовольных людей: гороскоп на 2 декабря

Весам стоит опасаться споров, а Скорпионам - недовольных людей: гороскоп на 2 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Это время хорошо подходит для общения в неформальной обстановке. Возможны романтические увлечения. Лучше воздержаться от необдуманных слов и поступков: они могут иметь неприятные последствия.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Овнов 

Сегодняшний день станет отправной точкой в новый мир, в новое будущее. Вполне возможно, что произойдет что-то очень хорошее, так как звезды сменили положение. Не бойтесь двигаться вперед и делать то, что греет вашу душу.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Тельцов 

Астрологи сообщают, что в первой половине дня вы можете столкнуться с неуступчивостью и негативом со стороны окружающих. Ничего страшного в этом нет, если не надеяться на обратное. Не стоит жить ложными ожиданиями и надеждами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Близнецов 

Утром лучше никуда не торопиться. Делайте все осторожно, без спешки и суеты. Во второй половине дня также старайтесь быть последовательными в своих решениях. Эксперты советуют не рисковать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Раков

Отличный день для покупок и другой финансовой активности. На первый план должна выйти предусмотрительность. Можно вкладывать деньги в обучение, в ценные бумаги и недвижимость. Главное - слушать только себя.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Львов   

Наступает прекрасное время для деловой и финансовой активности. Пришла пора браться за новые проекты, вкладывать деньги в собственное развитие. Не стоит ничего откладывать на потом. Нужно действовать решительно.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Дев  

Безмятежность этого дня могут нарушить споры. Если чье-то мнение будет отличаться от вашего, это не повод для конфликта. Если судьба поставит вас перед выбором, попробуйте отложить принятие решений.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Весов 

Сегодня на вашем пути могут встретиться бытовые проблемы вроде поломки электроники или неполадок в системе коммуникаций. Опасайтесь также неприятных людей и споров.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Скорпионов 

Звезды и планеты сделают вас удачливыми и успешными. Старайтесь как можно меньше общаться со злыми и недовольными людьми. Если кто-то из старших даст вам мудрый совет, возьмите его на вооружение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Стрельцов 

Этот день прекрасно подходит для генеральной уборки, совместных хлопот по дому с семьей. Приятное общение поможет поднять настроение. Вечером лучше сфокусироваться на отдыхе и релаксации.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Козерогов

Недоброжелатели захотят перейти в наступление. Сохраняйте спокойствие и невозмутимость, не поддерживайте конфликты. Боритесь с излишествами - не перерабатывайте, не берите на себя много ответственности.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Водолеев

Астрологи отмечают, что это идеальный день для сотрудничества, коллективной работы, поисков вдохновения. Звезды и планеты в благоприятном положении для чистки информационного пространства - удаляйте спам, лишнюю информацию.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 декабря 2020 для Рыб

Обходите стороной всех, кто мыслит стереотипно и навязывает вам свое мнение. Если вы находитесь в поисках второй половинки, обязательно уделите внимание своей внешности. Старайтесь выглядеть на пять с плюсом.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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