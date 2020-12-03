Раков ждут удачные покупки, а Скорпионам можно отправляться в поездки: гороскоп на 3 декабря

Старайтесь держать себя в руках, даже если это будет даваться нелегко, и не поддавайтесь на провокации. Какие бы планы вы ни строили на этот день, не удивляйтесь, если их придется изменить.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Овнов

Гороскоп обещает Овну день сплошной нервотрепки. Но многие переживания будут взяты из воздуха, боритесь с ними основательно. Не стоит доказывать свою правоту тем, кто изначально вам не верит. Ищите единомышленников, обратитесь за поддержкой к старым друзьям. Прекрасно пройдут обучающие мероприятия, семинары и курсы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Тельцов

Не все в этот день пойдет быстро и по плану Тельцов. Стоит проявить терпение и гибкость. Не нужно торопиться с принятием решений. Это может сыграть с вами плохую шутку. Вечер посвятите себе и творчеству. Благоприятно будет и пообщаться с родными и друзьями.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Близнецов

Замечательный день для Близнецов, у которых есть творческие задатки. Вы неблагодарно опустили их, когда брались за новые проекты. Теперь придется динамично их наверстывать. Путь к сердцу любимого человека действительно лежит через желудок. Вы поймете это сразу же, когда угостите его экзотическими блюдами. Хорошо, что приготовили их сами.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Раков

День сложится хорошо, если вам удастся избежать разногласий и споров. Можно делать покупки: они будут удачными. Лучше избегать перегрузок. Устаете вы сейчас гораздо быстрее, чем обычно, и это может стать причиной бессонницы или обострения хронических заболеваний.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Львов

С утра вы сможете разглядеть в людях то, чего раньше не замечали, это может стать причиной ваших ссор. Вечер посвятите приему гостей, приятная компания может помочь вам решить некоторые ваши проблемы. Вероятны неожиданные расходы. Они не будут значительными, но все же заставят вас отложить какие-то запланированные покупки.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Дев

Вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, особенно у лиц пожилого возраста. Хозяйственные дела и бытовые проблемы потребуют немедленного решения. Проявляйте сдержанность — вероятный конфликт разрешится не в вашу пользу. Не стоит в этот день принимать важные решения, касающиеся денег.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Весов

Вас ждет насыщенный и плодотворный день. Дел может быть больше, чем обычно. Однако вы найдете время и на встречи с друзьями, и на семейные дела, и на общение с любимым человеком. Жизненный потенциал высок, можно не опасаться переутомления. Очень хорошо день подходит для любых творческих занятий.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Скорпионов

Чем бы вы ни занимались, рассчитывайте на собственные силы. Договориться с кем бы то ни было о сотрудничестве сегодня будет труднее, чем обычно. Можно планировать на этот день поездки: они окажутся интересными, поднимут настроение и подарят много позитивных эмоций. В дороге старайтесь быть очень наблюдательными. Будет шанс получить информацию, которая вскоре пригодится в работе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Стрельцов

Вы со всеми легко находите общий язык, быстро завоевываете доверие новых знакомых, на многих производите неизгладимое впечатление. Вероятны необычные встречи, которые могут положить начало дружеским или романтическим отношениям. Во второй половине дня будет возможность восстановить старые связи, помириться с тем, с кем вы были в ссоре, оставить в прошлом все разногласия.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Козерогов

Звезды не исключают появления на вашем пути серьезных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами, предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Водолеев

День перемен и трансформаций. Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и практическому подходу к действительности. Будьте завтра осмотрительны, как никогда.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 3 декабря 2020 для Рыб