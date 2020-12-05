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Суббота, 05.12.2020
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Близнецам стоит уделить время родным, а Раков ждут романтические отношения: гороскоп на 5 декабря

Близнецам стоит уделить время родным, а Раков ждут романтические отношения: гороскоп на 5 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Подумайте дважды, прежде чем предпринимать что-либо. Этот день требует взвешенных решений. Старайтесь заниматься тем, что вам действительно интересно, не упускайте возможность найти применение своим талантам.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Овнов 

Этот день подходит для расширения круга знакомств. Вы можете получить интересное деловое предложение. В отношениях с любимым человеком особых перемен не ожидается. Уделите больше внимания домашним делам. Можно совершать крупные покупки.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Тельцов 

В профессиональной деятельности могут возникнуть непредвиденные сложности. Занимайтесь делами, которые не требуют серьезных усилий. Проявите терпение. Не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать. Поддержкой в любой ситуации послужит внимание и забота со стороны любимого человека.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Близнецов 

В работе проявляйте терпение и тщательность. Не перекладывайте свои обязанности на других людей и не совершайте поступков, которые могут доставить неприятности окружающим. Возможны проблемы с техникой, связью. Больше внимания уделяйте любимым людям. Иначе возможно возникновение обид и конфликтов.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Раков

Профессиональные вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Львов   

Сейчас вы достаточно сильны. Главная ваша задача - решить, куда эту силу направить. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от вашей. Постарайтесь доставлять себе и своим близким больше приятных эмоций.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Дев  

Сейчас идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы будете ставить перед собой конкретные задачи и постепенно осуществлять их. Если накопились дела, до которых долгое время не доходили руки, настал подходящий момент с ними разделаться. Сейчас не стоит оказывать людям услуги, особенно если вас об этом не просят.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Весов 

В этот день стоит приложить совсем немного усилий для повышения уровня своего благополучия. При этом лучше не афишировать свои действия, пусть они будут достоянием избранного круга лиц. В противном случае можно упустить удачные возможности, надолго спугнув фортуну.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Скорпионов 

Любые перемены этого дня наилучшим образом повлияют на течение жизни. Астрологи предлагают начать с малого - изменить маршрут дороги на работу, избавиться от старых ненужных вещей, посетить новое место. Эти несложные действия активизируют более глобальные перемены.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Стрельцов 

День начнется с остаточного напряжения, порожденного вчерашними событиями. Ближе к обеду негатив спадет, появится шанс увидеть перспективы, связанные с личным благополучием. Но звезды уверены: пока слишком много ограничений, препятствующих успеху, поэтому лучше остановиться на планировании.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Козерогов

Займитесь построением планов на ближайшее будущее. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Все может оказаться сложнее, чем вы думаете.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Водолеев

Внимательно относитесь ко всем идеям и предложениям. От вас могут потребоваться быстрые и оригинальные решения. В вопросах, которые кажутся второстепенными, лучше довольствоваться малым. В отношении близких людей нужно проявить терпимость.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 5 декабря 2020 для Рыб

Многих сегодня переполняет энергия, поэтому воплотить планы в жизнь будет очень легко. Астрологи рекомендуют не игнорировать хорошие шансы и не позволять себе находиться в состоянии бездействия, иначе нереализованная энергия приведет к ссорам с близкими или, что хуже, к проблемам со здоровьем.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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