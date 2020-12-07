У Водолеев хороший день для романтики, а у Рыб - для отдыха: гороскоп на 7 декабря

Благоприятный день, позволяющий достичь многих целей. Удастся сосредоточиться на том, что действительно важно, и не обращать внимание на все остальное. Первая половина дня обещает какие-то необычные идеи, озарения. Вторая даст шанс исправить старые ошибки. Вечер подходит для общения в неформальной обстановке.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Овнов

Займитесь укреплением своего здоровья. Это идеальный день для того, чтобы бросить курить или избавиться от любой другой вредной привычки. Начните новую жизнь - звезды и планеты вам в этом помогут.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Тельцов

Это прекрасное время для поисков второй половинки. Звезды сделают вас более обаятельными, но с началом новых отношений лучше не торопиться. Нужно взвесить все за и против, прежде чем заявлять о своих желаниях и чувствах.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Близнецов

Сегодняшний день сложно назвать простым и понятным. На пути к счастью вас могут подстерегать ловушки. Старайтесь настраивать себя на позитивную волну и находить время для отдыха. Переутомления приведут к черной полосе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Раков

Помните о силе фраз и мыслей. Думайте и хорошем и не говорите неприятных слов близким людям. Начать день следует с небольшой уборки. Приведите жилище в порядок, чтобы не пришлось этого делать вечером.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Львов

Удача будет улыбаться ответственным людям вашего Знака. Старайтесь не обращать внимания на сплетни и слухи. Не рассказывайте никому о своих планах на день и на ближайшее будущее.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Дев

Это очень благоприятный день для общения с близкими друзьями. Нужно находиться как можно дальше от ссор и конфликтов, токсичных людей. День также подходит для смены образа, покупки новой одежды.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Весов

Сегодня многие люди вашего Знака станут более успешными в любви. Нужно действовать и быть инициативными. В деловой и финансовой сфере ожидается очень стабильный день. Можно браться за самые сложные дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Скорпионов

Высока вероятность того, что родственники и близкие люди будут чем-то недовольны. Старайтесь спокойно выслушать их претензии и не отвечать на них нападками. В финансовых вопросах полагайтесь лишь на свое мнение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Стрельцов

В этот день нужно отдавать долги или избавляться хотя бы от части долга. На работе постарайтесь сосредоточиться на скорейшем выполнении задач. Завершите все быстро и отдыхайте - не засиживайтесь в офисе.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Козерогов

Уделите повышенное внимание своему здоровью. Это благоприятный день для начала цикла физических упражнений, отказа от вредных привычек. К новым идеям по работе относитесь со здоровой долей критики.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Водолеев

Это очень удачный день для романтики, первых свиданий и знакомств. Не пытайтесь действовать напористо и агрессивно - давайте понравившемуся человеку возможность делать выбор. Не торопите события.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Рыб