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Понедельник, 07.12.2020
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У Водолеев хороший день для романтики, а у Рыб - для отдыха: гороскоп на 7 декабря

У Водолеев хороший день для романтики, а у Рыб - для отдыха: гороскоп на 7 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Благоприятный день, позволяющий достичь многих целей. Удастся сосредоточиться на том, что действительно важно, и не обращать внимание на все остальное. Первая половина дня обещает какие-то необычные идеи, озарения. Вторая даст шанс исправить старые ошибки. Вечер подходит для общения в неформальной обстановке.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Овнов 

Займитесь укреплением своего здоровья. Это идеальный день для того, чтобы бросить курить или избавиться от любой другой вредной привычки. Начните новую жизнь - звезды и планеты вам в этом помогут.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Тельцов 

Это прекрасное время для поисков второй половинки. Звезды сделают вас более обаятельными, но с началом новых отношений лучше не торопиться. Нужно взвесить все за и против, прежде чем заявлять о своих желаниях и чувствах.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Близнецов 

Сегодняшний день сложно назвать простым и понятным. На пути к счастью вас могут подстерегать ловушки. Старайтесь настраивать себя на позитивную волну и находить время для отдыха. Переутомления приведут к черной полосе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Раков

Помните о силе фраз и мыслей. Думайте и хорошем и не говорите неприятных слов близким людям. Начать день следует с небольшой уборки. Приведите жилище в порядок, чтобы не пришлось этого делать вечером.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Львов   

Удача будет улыбаться ответственным людям вашего Знака. Старайтесь не обращать внимания на сплетни и слухи. Не рассказывайте никому о своих планах на день и на ближайшее будущее.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Дев  

Это очень благоприятный день для общения с близкими друзьями. Нужно находиться как можно дальше от ссор и конфликтов, токсичных людей. День также подходит для смены образа, покупки новой одежды.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Весов 

Сегодня многие люди вашего Знака станут более успешными в любви. Нужно действовать и быть инициативными. В деловой и финансовой сфере ожидается очень стабильный день. Можно браться за самые сложные дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Скорпионов 

Высока вероятность того, что родственники и близкие люди будут чем-то недовольны. Старайтесь спокойно выслушать их претензии и не отвечать на них нападками. В финансовых вопросах полагайтесь лишь на свое мнение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Стрельцов 

В этот день нужно отдавать долги или избавляться хотя бы от части долга. На работе постарайтесь сосредоточиться на скорейшем выполнении задач. Завершите все быстро и отдыхайте - не засиживайтесь в офисе.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Козерогов

Уделите повышенное внимание своему здоровью. Это благоприятный день для начала цикла физических упражнений, отказа от вредных привычек. К новым идеям по работе относитесь со здоровой долей критики.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Водолеев

Это очень удачный день для романтики, первых свиданий и знакомств. Не пытайтесь действовать напористо и агрессивно - давайте понравившемуся человеку возможность делать выбор. Не торопите события.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 декабря 2020 для Рыб

В этот день нужно больше отдыхать и меньше перегружать себя делами. Усталость может сыграть с вами злую шутку. Вторая половина дня прекрасно подходит для обучения и научной деятельности, получения нового опыта.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря для всех знаков Зодиака

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Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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