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Среда, 09.12.2020
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Овнам стоит заняться здоровьем, а Козерогам уделить время семье: гороскоп на 9 декабря

Овнам стоит заняться здоровьем, а Козерогам уделить время семье: гороскоп на 9 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Первая половина дня приносит много переживаний и волнений. Многие склонны любые дела откладывать на потом, а это серьезная ошибка, которая может обернуться неприятностями. Вечер подходит для того, чтобы выбирать подарки для близких, покупать какие-то вещи для дома.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Овнов 

Старайтесь обращать внимание на мелочи. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Не исключено, что вам потребуется поддержка старых знакомых. Можно планировать на этот день поездки, но лучше не отправляться слишком далеко. Время, проведенное в дороге, наверняка покажется утомительным. У некоторых Овнов может ухудшиться самочувствие.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Тельцов 

День обещает успехи в работе и творческой деятельности. Будет возможность заняться тем, что давно вас интересует, или научиться чему-то совершенно новому. Не исключены деловые поездки. Они сложатся удачно, но отнимут гораздо больше времени, чем вы ожидали. Лучше не спешить с покупками и инвестициями. Предложения, которые сегодня кажутся заманчивыми, вряд ли оправдают ваши ожидания.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Близнецов 

День сложится удачно, если вы правильно расставите приоритеты. В первой его половине нужно сосредоточиться на том, что действительно важно для вас и ваших близких. Чем меньше вы будете отвлекаться, тем лучше. Порадуют неожиданные встречи со давними знакомыми. Будет возможность восстановить старые связи, и вы ее не упустите.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Раков

Несмотря на неожиданности, вы сможете углубиться в работу, улучшить свое материальное положение, наладить и укрепить отношения с близким человеком. Рекомендуется уделить большое внимание дому, сделать важные покупки. Обратите внимание на здоровье детей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Львов   

Сегодня работа потребует от вас больших усилий, однако положительные результаты скажутся только по прошествии длительного промежутка времени.  Напряженный в эмоциональном отношении день. Вероятны проблемы в личной жизни. Не позволяйте мнительности или ревности овладеть вашим сердцем.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Дев  

Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с жилищем или имуществом: возможны ограбления, кражи, в лучшем случае — появление нежеланных гостей. Напряженный в эмоциональном отношении день. Возможно великое множество критических ситуаций. Вам придется приложить для этого максимум стараний.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Весов 

Плохое настроение и апатия одолели представителей этого знака. Лучший выход – устроить небольшое путешествие. Смена обстановки и свежий воздух – вот, что вам нужно.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Скорпионов 

Гороскоп на сегодня для Скорпионов предупреждает, что возможны ссоры с родственниками и незнакомыми людьми на улице. Аргументированно отстаивайте свою позицию и не повышайте голос – это только усугубит ситуацию.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Стрельцов 

Благоприятный период для Стрельцов закончился. Прогноз астрологов на сегодня предупреждает о проблемах на работе и в личной жизни. Пока повлиять на ситуацию вы не можете, поэтому старайтесь сконцентрироваться на других сферах жизни.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Козерогов

Держитесь подальше от сомнительных личностей - такие контакты могут нанести серьезный удар по вашей репутации. Нужно уделить внимание семье. Близкие сегодня больше, чем обычно, нуждаются в вашей заботе. Не уклоняйтесь от обсуждения домашних дел и планов на будущее.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Водолеев

Дел будет неожиданно много, и не сразу удастся понять, какими из них нужно заняться немедленно, а какие можно отложить на потом. Сбивают с толку многочисленные задержки, мелкие недоразумения, которые возникают в самый неподходящий момент. Но вам все же удастся сохранить самообладание и найти выход из положения. 

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 декабря 2020 для Рыб

Серьезные дела лучше отложить до второй половины дня: если вы возьметесь за них с самого утра, то быстро устанете. Неплохо проходят деловые переговоры. Вам удается найти подход к людям, произвести на них хорошее впечатление. Старайтесь вести себя сдержанно, избегать фамильярности, не нарушать традиций. 

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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