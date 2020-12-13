Близнецы настроятся на позитив, а Ракам важно обозначить свои границы: гороскоп на 13 декабря

День отлично подходит для того, чтобы решить какие-то старые вопросы. Вторая половина дня будет более спокойной, подходящей для рутинных дел, решения привычных задач.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Овнов
Звезды благосклонны для всех начинаний дома: можно избавляться от старых вещей, украшать комнаты к Новому году. Также полезно восстанавливать энергетику.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Тельцов
Грандиозные свершения требуют соответствующей подготовки. Пока рано бросать все силы на воплощение задуманного. Нужно продумать стратегию и отдохнуть.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Близнецов
Улыбка украшает человека, а для представителей вашего Знака Зодиака она и вовсе станет ключом к решению многих проблем. Доброжелательный настрой пригодится и в семейном кругу, и в деловых разговорах.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Раков
Сегодня многим представителям вашего Знака захочется провести личные границы и обозначить свои интересы. Важно вести разговор уверенно, однако не на повышенных тонах.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Львов
Пора обратить внимание на имидж: звезды сегодня сияют и ждут того же от вас. Благоприятны любые действия в этом направлении: можно перебрать гардероб, а можно вырабатывать царственную осанку.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Дев
Сегодня вам захочется свернуть горы и успеть все, ведь звезды полны энтузиазма и щедро поделятся им с вами. Однако лучше четко расставить приоритеты.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Весов
Творческим идеям требуется практичный подход. Чтобы мечты стали реальностью, необходимы осознанные поступки и решительные действия.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Скорпионов
Не все в жизни складывается гладко, однако вместо ядовитых комментариев или токсичных саморазрушительных мыслей лучше обратиться к позитиву. Тогда день станет удачнее.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Стрельцов
День идеален для спокойных домашних дел и предновогодней подготовки. Можно заняться покупкой презентов или продумать заранее праздничное меню.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Козерогов
Предстоит ответственное дело: нужно отделить личные цели от целей, навязанных окружающими. Этот день лучше посвятить себе и своим планам.
Водолей (20 января – 19 февраля)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Водолеев
Во всем хороша умеренность: и в отдыхе, и в предновогодних тратах, и в конфликтных ситуациях. Спокойная уверенность будет ключом ко всем проблемам.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 13 декабря 2020 для Рыб
Благоприятный день для спокойного релакса. Можно посидеть с чашкой любимого кофе, отправиться в гости к друзьям, пообщаться с домашним животным. Важно вовремя отправиться ко сну.