Близнецы настроятся на позитив, а Ракам важно обозначить свои границы: гороскоп на 13 декабря

День отлично подходит для того, чтобы решить какие-то старые вопросы. Вторая половина дня будет более спокойной, подходящей для рутинных дел, решения привычных задач.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Овнов

Звезды благосклонны для всех начинаний дома: можно избавляться от старых вещей, украшать комнаты к Новому году. Также полезно восстанавливать энергетику.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Тельцов

Грандиозные свершения требуют соответствующей подготовки. Пока рано бросать все силы на воплощение задуманного. Нужно продумать стратегию и отдохнуть.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Близнецов

Улыбка украшает человека, а для представителей вашего Знака Зодиака она и вовсе станет ключом к решению многих проблем. Доброжелательный настрой пригодится и в семейном кругу, и в деловых разговорах.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Раков

Сегодня многим представителям вашего Знака захочется провести личные границы и обозначить свои интересы. Важно вести разговор уверенно, однако не на повышенных тонах.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Львов

Пора обратить внимание на имидж: звезды сегодня сияют и ждут того же от вас. Благоприятны любые действия в этом направлении: можно перебрать гардероб, а можно вырабатывать царственную осанку.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Дев

Сегодня вам захочется свернуть горы и успеть все, ведь звезды полны энтузиазма и щедро поделятся им с вами. Однако лучше четко расставить приоритеты.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Весов

Творческим идеям требуется практичный подход. Чтобы мечты стали реальностью, необходимы осознанные поступки и решительные действия.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Скорпионов

Не все в жизни складывается гладко, однако вместо ядовитых комментариев или токсичных саморазрушительных мыслей лучше обратиться к позитиву. Тогда день станет удачнее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Стрельцов

День идеален для спокойных домашних дел и предновогодней подготовки. Можно заняться покупкой презентов или продумать заранее праздничное меню.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Козерогов

Предстоит ответственное дело: нужно отделить личные цели от целей, навязанных окружающими. Этот день лучше посвятить себе и своим планам.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Водолеев

Во всем хороша умеренность: и в отдыхе, и в предновогодних тратах, и в конфликтных ситуациях. Спокойная уверенность будет ключом ко всем проблемам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 декабря 2020 для Рыб