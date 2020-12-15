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Вторник, 15.12.2020
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Козерогам стоит прислушаться к интуиции, а Весам - избегать большого скопления народа: гороскоп на 15 декабря

Козерогам стоит прислушаться к интуиции, а Весам - избегать большого скопления народа: гороскоп на 15 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Неплохой день для тех, кто фантазирует, творит, не боится искать собственный путь к цели и вносить в жизнь то, чего там прежде не было. Трудности могут возникнуть у тех, кто не знает умеренности в желаниях и не готов ждать.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Овнов 

Астрологи советуют составить подробный план действий на и не отвлекаться на посторонние вещи - только так получится выполнить все запланированные дела. В противном случае есть риск ничего не успеть и сделать много ошибок.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Тельцов 

Звезды напомнят о законе бумеранга, который может при неправильном обращении изрядно навредить. Поэтому прежде чем что-то сделать или сказать, стоит подумать о том, как это может отразиться на окружающих.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Близнецов 

Звезды поставят многих перед сложным выбором. Избежать ошибки поможет интуиция. Она подскажет верный путь и правильное решение. Если голос интуиции молчит - его всегда можно разбудить, для этого достаточно прислушаться к своему сердцу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Раков

Сегодня многих будет заряжать атмосфера бытовой или деловой суеты, что обещает приятные хлопоты и успех в работе. Наступает самый подходящий момент для инициатив: найдется неожиданное применение одной из ваших идей. Правда, действовать лучше не в одиночку, а привлекая помощников в лице близких.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Львов   

Астрологи советуют сегодня обратиться к планированию - это поможет грамотно распределить свое время и в срок закончить все намеченные дела. В начале дня стоит продумать приблизительный план действий и приступить к его воплощению, не отклоняясь от избранной линии поведения.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Дев  

Сегодня звезды советуют действовать продуманно и не форсировать события - в суете можно упустить важный момент, и впоследствии это перерастет в серьезную проблему. Лучше воспользоваться стабильностью этих суток: разобраться с делами, уделить время себе и любимым людям.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Весов 

Сейчас все будет зависеть только от ваших желаний. Однако постарайтесь избегать большого скопления народа, так как в толпе вас могут ожидать не совсем приятные сюрпризы - от хамства до воровства.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Скорпионов 

Сосредоточьтесь на проблемах, которые можете легко решить, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от людей, которые вам не по душе, и не имейте с ними никаких совместных дел. К вам могут тянуться личности с плохими помыслами и криминальными замашками.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Стрельцов 

Посвятите время себе. Если вы что-то давно хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, не откладывайте. День благоприятен для завязывания новых отношений. Если вам приглянулся человек, не отказывайтесь от знакомства с ним.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Козерогов

В эти сутки стоит почаще прислушиваться к интуиции и руководствоваться мудростью - именно это поможет преодолеть проблемы как личного, так и профессионального характера. Астрологи советуют довериться себе и не позволять окружающим влиять на ваши решения, иначе можно остаться в проигрыше.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Водолеев

Наступающий день - время подведения итогов и постановки новых целей. Детальный анализ прошлых ошибок и успехов поможет составить верный план действий на несколько месяцев вперед. Хорошую службу сослужат советы близких, открыв ситуацию с незнакомого раньше ракурса.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 15 декабря 2020 для Рыб

Действуя сегодня по стандартному и привычному образцу, можно случайно сократить свои шансы на успех. Звезды советуют добавить уникальности во всем, с чем придется сегодня столкнуться: начальство больше оценит свободу мысли, чем шаблонные идеи, а чувства партнера вспыхнут ярче, если получится его удивить.

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Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря для всех знаков Зодиака

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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