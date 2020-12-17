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Четверг, 17.12.2020
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Девам не стоит терять оптимизм, а Весов ожидают сюрпризы: гороскоп на 17 декабря

Девам не стоит терять оптимизм, а Весов ожидают сюрпризы: гороскоп на 17 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Начало дня обещает быть приятным и плодотворным, а вот о второй его половине этого не скажешь. Во второй половине дня эмоциональный фон будет более напряженным, общаться с окружающими станет значительно труднее.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Овнов 

Рассеянность и неосторожность могут стоить вам удачи. Перед началом важных дел нужно тщательнее всё планировать. Делиться планами и секретами с окружающими не стоит. Свободное время астрологи советуют посвятить обучению, получению знаний.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Тельцов 

Друзья будут рады провести с вами этот день. Нужно обязательно встретиться с ними, а если такой возможности не будет, хорошенько отдохнуть дома, написать близким или созвониться с ними. Всем, кому предстоит выполнить много дел на работе, отдых будет обязателен.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Близнецов 

Лучше осторожнее отстаивать свою точку зрения. Если сказать лишнее, можно спровоцировать конфликт дома или на работе. В финансовых делах и в любви одинаково повезет всем, кто уверен в себе. День прекрасно подходит для новых начинаний.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Раков

Стоит быть осторожнее в общении с друзьями, коллегами и второй половинкой. В такие дни неблагоприятно ссориться на людях. Это может стать причиной еще больших конфликтов. Отдохнуть и расслабиться поможет умеренный шопинг.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Львов   

В такие дни нельзя игнорировать просьбы о помощи со стороны коллег и друзей. Помощь, оказанная этим людям, будет иметь очень важное значение в обозримом будущем. Ранним утром и поздним вечером полезно будет заниматься домашними делами - готовкой, уборкой.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Дев  

Ожидается масса неприятных мелочей, каждая из которых может выбивать вас из колеи. Астрологи советуют сохранять оптимизм. Меланхоличный настрой приведет к потере удачи, срыву планов и проблемам с концентрацией. Повысится риск совершения досадных ошибок.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Весов 

Вы будете похожи на маленький огонек, который может не только согреть окружающих своим теплом, но и разжечь в них искорку энтузиазма и оптимизма. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей данного созвездия - многообещающие знакомства.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Скорпионов 

Сейчас вам не стоит вступать в словесные баталии. Ваша способность убеждать людей на какой-то период ослабнет, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию. Личные проблемы не спешите решать сгоряча - можете сами себе навредить.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Стрельцов 

Сейчас не делайте ничего, к чему не лежит душа. К необходимым делам вы сможете вернуться позже. В отношениях с любимым человеком проявите больше тепла, такта и уступчивости. В противном случае могут возникнуть конфликты. Организм будет ослаблен. Есть угроза подхватить вирусное заболевание.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Козерогов

Вам понадобится проявлять больше отзывчивости по отношению к близким и друзьям. На работе тоже лучше помогать коллегам. Астрологи советуют не давать никому пустых обещаний, доводить все дела до конца. Также важно не отклоняться от стандартного распорядка дня.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Водолеев

В такие дни лучше экономить деньги, а не время. Пусть на поиски какой-то вещи уйдет больше времени, но зато она достанется со скидкой и в ее качестве не придется сомневаться. В любви же, наоборот, каждая минута на счету.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 декабря 2020 для Рыб

Звезды и планеты не в самом лучшем положении. Возможно, в отношениях со второй половинкой появится третий игрок. Решать вопрос стоит не ревностью, а хитростью. В общении с людьми понадобится тактичность и сдержанность.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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