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Пятница, 18.12.2020
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Весам не забывать про чувство долга, а Скорпионам быть активным: гороскоп на 18 декабря

Весам не забывать про чувство долга, а Скорпионам быть активным: гороскоп на 18 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

В этот день особенно внимательно нужно прислушиваться к подсказкам интуиции. Именно они помогут избежать ошибок, выбрать верный путь к цели, а иногда - и добиться исполнения заветных желаний.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Овнов 

Не вспоминайте прошлые неудачи и проблемы. Избавьтесь от этих мыслей как можно скорее. Сегодня нужно выходить из зоны комфорта, пробовать себя в новых сферах и делах. Астрологи отмечают, что ваши позитивные мысли притянут удачу.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Тельцов 

Старайтесь бороться с ревностью. Это чувство может породить большие проблемы в браке и отношениях. Можно сфокусироваться на работе, чтобы увести мысли в другую сторону. Также это прекрасный день для обучения.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Близнецов 

Доверие будет превыше всего в любовных отношениях. Не стоит браться за совместные дела, если доверие на нуле. Обратитесь за помощью к своей интуиции, если придется заниматься решением проблем в одиночку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Раков

Идеальный день для шопинга. Покупайте подарки близким людям, развлекайтесь и не бойтесь тратить деньги на то, что делает вас счастливыми. Вечером займитесь домашними хлопотами, уборкой.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Львов   

Сегодня звезды находятся в равновесии. Это означает, что никаких резких перемен в любви и в работе не ожидается. День будет размеренным и приятным. Он прекрасно подходит для спокойного труда и общения в интернете.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Дев  

Это крайне удачный день для всех, кто желает сменить обстановку. Можно делать ремонт, покупать новую одежду, создавать новый стиль, менять автомобиль. Также можно брать внеплановый отпуск, развлекаться с друзьями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Весов 

Не забывайте про чувство долга. Нельзя откладывать на потом важные дела, которые необходимо решить сегодня. Это поможет вам сохранить уважение окружающих. Лень и прокрастинация нанесут вред вашей репутации.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Скорпионов 

Для максимально быстрой реализации планов астрологи советуют проявлять активность в первой половине дня. После полудня созидательная энергетика ночных светил пойдет на убыль, забирая с собой везение и продуктивность.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Стрельцов 

Вместо рискованных действий постарайтесь разведать обстановку. В этот день осторожности много не бывает. Не перебарщивайте с излишним напором и агрессией: это отпугнет надежных людей.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Козерогов

Сегодня велика вероятность получить дополнительный доход или приятный денежный приз, но не нужно тут же тратить его на что-то из вашего списка желаний. Оставьте деньги на будущее, положите их на счет в банке.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Водолеев

кандалы с партнером или родственниками будут очень опасны. Не пытайтесь что-то утаить, потому что это может обернуться большими проблемами. День прекрасно подходит для совместных домашних дел.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 декабря 2020 для Рыб

Командировки обещают быть крайне полезными в этот день. Соблюдайте правила дорожного движения, проверяйте маршрут и не забывайте дома документы. Также этот день благоприятен для избавления от старых вещей.

Финансовый гороскоп на неделю 14.12. - 20.12.2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 14.12. - 20.12.2020

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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