Водолеям лучше не рисковать, а Рыбам - не поддаваться панике: гороскоп на 20 декабря

Благоприятный день, благотворный и интересный. Он хорошо подходит для общения. Будет шанс решить финансовые вопросы. Главное здесь - реалистичная оценка сложившейся ситуации, так что поторопитесь расстаться с иллюзиями, если они у вас есть.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Овнов

В этот день успех будет ждать всех, кто жаждет перемен в жизни. Если вам хочется изменить что-то, старайтесь делать это именно сегодня. Не жалейте сил на новые дела и на продвижение своих идей в бизнесе и на работе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Тельцов

Звезды и планеты сегодня не в духе. Традиционно считается, что в такие дни следует больше отдыхать и меньше рисковать, однако, сегодня правила изменятся. Нужно следовать за интуицией и не бояться авантюр.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Близнецов

Ночные светила сменят положение, поэтому ваша жизнь повернет в новое русло. К сожалению или к счастью, но многие изменения будут необратимыми и непредсказуемыми. Начинается новый этап вашей жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Раков

Вселенная может подарить вам любовь, деньги, успех и многое другое. Достаточно лишь поверить в то, что вы достойны этого. Это весьма перспективное время для командировок, начала новых проектов.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Львов

В такие дни велика вероятность измен в отношениях. Следите за поведением второй половинки, но не показывайте ревности. В общении с окружающими стоит демонстрировать скромность, доброту и оптимизм.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Дев

Сегодня трудности могут ожидать тех из вас, у кого излишне консервативные взгляды на жизнь. Нужно смотреть на мир не так, как вас учили в школе или дома. Необходимо открывать для себя новые точки зрения, стараться искать подводные камни, быть мудрее.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Весов

Звезды и планеты накладывают некоторые ограничения. Сегодня нельзя бросать начатые дела, совершать дорогостоящие покупки и доверять всем подряд. Возможен обман, лицемерие и манипуляции со стороны окружающих.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Скорпионов

В любовной сфере сегодня тишь да гладь, а вот на работе и в финансовых делах может произойти нечто важное. Не обязательно это будет что-то плохое. Например, сегодня может поступить предложение о новой работе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Стрельцов

Старайтесь не перекладывать ни на кого свою ответственность. Не ищите виноватых в своих проколах. К неудачам относитесь философски. Помните, что проблемы и неурядицы учат нас чему-то новому.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Козерогов

Звезды и планеты не в духе, поэтому с самого утра дела могут пойти наперекосяк. Оставайтесь вовлеченными в рабочий процесс, в домашние дела и не забывайте о любимом человеке. Не пугайтесь резкой смены планов.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Водолеев

У каждого вашего действия сегодня должна быть целесообразность и обоснованность. Не рискуйте зря. День благоприятен для самоанализа, получения знаний, творческой деятельности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Рыб