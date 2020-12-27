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Воскресенье, 27.12.2020
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Скорпионам лучше сфокусироваться на работе, а Козерогам - на семье: гороскоп на 27 декабря

Скорпионам лучше сфокусироваться на работе, а Козерогам - на семье: гороскоп на 27 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

В этот день очень легко раскрыть свои или чужие секреты, сказать то, о чем позже можно пожалеть. Несмотря на это, многие добьются профессиональных и личных целей, к которым давно стремились. 27 декабря будет важна настойчивость.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Овнов 

Постарайтесь найти в себе силы, чтобы принести извинения за прошлые ошибки, если это необходимо. Окружающие будут больше уважать. Вечер идеально подходит для романтических встреч, общения с друзьями.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Тельцов 

Не держите ни на кого зла. Негатив и обиды могут вылиться в большие проблемы. В трудных ситуациях старайтесь доверять внутреннему голосу. Опасайтесь завистливых людей: их отрицательная энергия может быть опасна.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Близнецов 

Астрологи считают, что сегодня в любовной сфере может начаться очень непростой период. Это касается тех, кто уже находится в отношениях. Тем, кто пока только в поисках, можно назначать свидания, флиртовать, проявлять инициативу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Раков

Постарайтесь создать благоприятную атмосферу в доме, уберитесь, наведите порядок, сделайте перестановку мебели. Это поможет вам привлечь богатство, удачу, избавиться от страхов и перестать ругаться с близкими людьми.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Львов   

Люди вашего Знака довольно обаятельны и харизматичны. Сегодня астрологи рекомендуют воспользоваться этими качествами для достижения своих целей в делах, на работе, в бизнесе. Произвести хорошее первое впечатление на окружающих будет очень просто.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Дев  

Делайте физические упражнения, гуляйте, бегайте, посещайте спортзал или бассейн. Это идеальный день для физической активности. Возьмитесь за свое здоровье. Попробуйте избавиться от вредной привычки.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Весов 

Звезды и планеты помогут выбраться из финансовой ямы. Ну а если в деловой сфере всё в полном порядке, попробуйте свободное время посвятить романтике и любви. В такие дни большую силу обретают позитивные мысли.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Скорпионов 

Наступает идеальное время для обучения. Вся полученная информация отложится в памяти на долгий срок. Шансы на успехи в любви - 50 на 50. Если вы воспринимаете любовные неудачи слишком остро, сфокусируйтесь на работе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Стрельцов 

Не исключено, что в уравнении вашей жизни появятся новые переменные. Это могут быть и новые люди, и новые проблемы. Не реагируйте на всё слишком остро и постарайтесь плыть по течению.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Козерогов

Займитесь укреплением семейных уз. Соберитесь всей семьей, поболтайте, отдохните, обсудите ближайшие планы. Будьте осторожнее в общении с незнакомцами. От них можно ждать чего угодно.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Водолеев

Больше всего в этот день повезет тем, кто готов меняться в лучшую сторону и умеет принимать критику. Всем уязвимым и впечатлительным людям лучше побыть временно в уединении. Благоприятны медитации.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 27 декабря 2020 для Рыб

Не совершайте опрометчивых поступков - не покупайте то, что вам не нужно, и не общайтесь с тем, кто вас раздражает или считает, что он всегда прав. Настало время отдохнуть и побыть немного наблюдателями.

Финансовый гороскоп на неделю 21.12. - 27.12.2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 21.12. - 27.12.2020

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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