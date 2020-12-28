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Понедельник, 28.12.2020
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Стрельцам - не принимать все близко к сердцу, а Водолеям - заняться домашними делами: гороскоп на 28 декабря

Стрельцам - не принимать все близко к сердцу, а Водолеям - заняться домашними делами: гороскоп на 28 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

В этот день вероятны интересны встречи, будет возможность обсудить важные вопросы в непринужденной обстановке. Некоторые смогут сделать то, что давно задумали. 28 декабря старайтесь держать эмоции под контролем.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Овнов 

Это будет довольно эмоциональный день, в который стоит обращать внимание на мелочи. Большой успех ждет людей с задатками лидера, а также тех, кто проявляет великодушие в общении со всеми.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Тельцов 

Чрезмерно самолюбивым представителям вашего Знака звезды могут преподнести множество неприятных сюрпризов в сфере любви. Чем меньше вы будут проявлять сегодня эгоизма, тем будет лучше. День подходит для шопинга.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Близнецов 

Сегодня велика вероятность встретить на своем пути человека со злым сердцем. Это будет не самая приятная встреча, которая может оставить на душе осадок. Не нужно переживать по этому поводу. Астрологи советуют думать о хорошем.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Раков

Ночные светила сегодня в прекрасном положении. Они улучшат вашу память, поэтому можно будет заняться обучением, подготовкой к экзаменам. Эксперты советуют доверять внутреннему голосу - он вас точно не обманет.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Львов   

Звезды помогут вам повысить свое благосостояние. Это очень удачный день для заключения важных сделок и совершения дорогостоящих покупок. Большая удача ждет представителей творческих профессий.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Дев  

Вас сегодня ожидает всплеск негативной энергии. Звезды и планеты в негативном положении, поэтому появятся люди, которые захотят вам помешать. Панацеей от бед и проблем будет самостоятельность. Не нужно никого ни о чем просить.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Весов 

Это идеальный день для новых начинаний. Признаком того, что вы движетесь в верном направлении, будет состояние воодушевленности, творческие порывы. В любовной сфере стоит временно взять паузу, уйдя с головой в работу.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Скорпионов 

Опасайтесь публичных ссор и не игнорируйте просьбы о помощи со стороны близких и друзей. Это благоприятный день для генеральной уборки, избавления от старых вещей. Следите за состоянием своего здоровья.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Стрельцов 

Утром могут случиться что-то, что выбьет вас из колеи. Проблемы сделают вас менее решительными и уязвимыми к критике. Чтобы не закончить день на минорной ноте, попробуйте расслабиться в приятной обстановке.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Козерогов

Не беритесь за все дела сразу. Попробуйте быть последовательными и осторожными. Это поможет реализовать все задуманное. Вторую половину дня можно посвятить романтике, свиданиям, флирту и новым знакомствам, особенно в социальных сетях.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Водолеев

Это далеко не самый лучший день для творческой активности. Лучше заняться документацией, покупками, домашними делами. Звезды пока не на вашей стороне, но это не значит, что день не будет продуктивным.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 декабря 2020 для Рыб

Не стоит бросать дела, в которых придется встретиться с неудачами. Успех может быть очень близок. Астрологи советуют не делать поспешных выводов и не принимать решений, о которых вы можете пожалеть.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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