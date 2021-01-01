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Пятница, 01.01.2021
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Овнам не стоит доверять интуиции, а Тельцам - не переживать по пустякам: гороскоп на 1 января

Овнам не стоит доверять интуиции, а Тельцам - не переживать по пустякам: гороскоп на 1 января
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Это не самое плодотворное время, но приносящее поводы для радости. Возможны незапланированные встречи, которые поднимут настроение. Не исключены хорошие новости и интересные предложения.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 января 2021 для Овнов 

В начале дня вас может посетить ощущение, будто что-то не так. Интуиция станет источником лишних неприятностей, так что не слушайте ее. Оставайтесь позитивными, гоните прочь неуверенность и мысли о проблемах.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 января 2021 для Тельцов 

Этот день пройдет под эгидой позитивной энергии, а это значит, что вас ждет удача во всех сферах. Можно смело заниматься любыми делами, знакомиться с людьми. Если что-то пойдет не так, не стоит переживать.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 января 2021 для Близнецов 

Настало время для серьезных перемен в любви, в делах. Звезды постараются помочь вам остаться на плаву. Можно совершать важные покупки, отправляться в дальнюю дорогу, заниматься поисками новых увлечений.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 января 2021 для Раков

Это хороший день для заведения домашних животных, начала ремонта, покупки новой мебели, домашних растений. Займитесь преображением своего жилища. Начните с генеральной уборки.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 января 2021 для Львов   

В любви звезды могут устроить вам проверку на прочность. Судьба приготовит приятный сюрприз всем, кто занимается поисками второй половинки. Пусть дела сегодня отойдут на второй план.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 января 2021 для Дев  

В любви звезды могут устроить вам проверку на прочность. Судьба приготовит приятный сюрприз всем, кто занимается поисками второй половинки. Пусть дела сегодня отойдут на второй план.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 января 2021 для Весов 

Это идеальный день для того, чтобы заняться своим здоровьем, самими собой, стать на время эгоистами. Нужно чаще бывать на свежем воздухе. Вечером стоит навестить родителей, встретиться с друзьями.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 января 2021 для Скорпионов 

Звезды могут лишить вас уверенности в начале дня, но после обеда всё изменится к лучшему. Чтобы поднять себе настроение, вечером можно заняться любимым делом. Главное сегодня - не сомневаться в себе. Это плохо скажется на удаче.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 января 2021 для Стрельцов 

Звезды и планеты будут помогать вам в новых делах. Настроение будет переменчивым. В такие дни жизнь похожа на американские горки. Не расстраивайтесь из-за мелочей и совершайте больше добрых поступков.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 1 января 2021 для Козерогов

Можно смело доверять интуиции. Старайтесь быть в гуще событий и не стремиться к уединению. Это идеальный день для встреч с друзьями и близкими, новых знакомств. Удача на вашей стороне.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 1 января 2021 для Водолеев

В этот день лучше не полагаться слепо на одну лишь удачу, особенно в финансовой сфере. Если придется потратить много денег, лучше воспользоваться рекомендациями близких, посмотреть советы о покупках в интернете.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 января 2021 для Рыб

Домашние дела помогут успокоиться. Не стоит принимать всё слишком близко к сердцу. Это отличный день для отдыха, пересмотра ценностей, проведения времени в спокойной обстановке.

Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 28.12.2020 - 3.01.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 28.12.2020 - 3.01.2021

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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