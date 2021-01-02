Близнецам стоит уделить внимание внешности, а Ракам - здоровью: гороскоп на 2 января

2 января можно попытаться восстановить романтические отношения, которые когда-то были прекращены. Главное, чтобы ни происходило - не торопите события. Очень важно запастись терпением.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 2 января 2021 для Овнов

Сегодня звезды помогут вам привлечь в свою жизнь больше денег. Можно смело отправляться на шопинг, менять валюту, оформлять кредиты. Большой успех в работе ожидает тех, кто работает в транспортной сфере.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 2 января 2021 для Тельцов

Астрологи советуют научиться прощать обиды. В такие дни необходимо обходить стороной любые конфликты, даже самые малые. Звезды могут сделать вас эмоциональными и импульсивными, так что держите себя в руках.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 2 января 2021 для Близнецов

Большое внимание сегодня астрологи советуют уделять внешности. Одевайтесь в одежду, которая нравится вам больше всего. Так окружающие люди смогут разглядеть вас, заметить и проникнуться симпатией.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 2 января 2021 для Раков

Большое значение в такие дни астрологи советуют уделять здоровью. Обязательно боритесь с вредными привычками, правильно питайтесь и не перегружайте себя делами. Проведите вечер в компании друзей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 2 января 2021 для Львов

Главный совет на этот день - несите добро в мир. Старайтесь больше говорить на позитивные темы. Это принесет вам уважение со стороны окружающих и положительно скажется и на работе, и на любви.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 2 января 2021 для Дев

Достичь успеха и финансовой удачи сегодня будет чуть проще, чем в любой другой день. Звезды в очень благоприятном положении, поэтому не бойтесь принимать важные и серьезные решения. Опирайтесь на личный опыт.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 2 января 2021 для Весов

Большим помощником для вас сегодня будет являться интуиция. Ночные светила обострят шестое чувство и дадут вам возможность предвидеть многие проблемы. Следите за сигналами Вселенной.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 2 января 2021 для Скорпионов

Старайтесь показывать окружающим свою любовь к жизни, свой оптимизм и желание идти навстречу. Планеты и звезды защитят вас от токсичных людей, окажут энергетическую поддержку, дадут вам уверенность.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 2 января 2021 для Стрельцов

Не исключено, что звезды сделают вас чуть более капризными. Сегодня возможны резкие перепады настроения. Не общайтесь с депрессивными людьми, старайтесь не смотреть грустные фильмы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 2 января 2021 для Козерогов

Если вы будете торопиться, то можете стать аутсайдерами в любви, финансах и других сферах. Принимайте решения взвешенно. Чрезмерная активность принесет немало проблем. Все должно быть размеренным и спокойным.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 2 января 2021 для Водолеев

Целесообразность и обоснованность любого вашего шага станет гарантией успеха и сохранения удачи. Старайтесь не копаться в себе, не прибегать к самоанализу. Это может породить сомнения и негатив.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 2 января 2021 для Рыб