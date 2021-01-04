Скорпионам отпустить обиды, а Стрельцам забыть о конкуренции: гороскоп на 4 января

Благоприятный день, который может положить начало удачному жизненному периоду. Не бойтесь браться за новые дела, реализовать смелые идеи. Возможны приятные встречи. В этот день нужно бережно отнестись к своему здоровью, желательно избегать перегрузок.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 января 2021 для Овнов

Постарайтесь бороться с агрессией и нервозностью. Звезды могут провоцировать вас на негатив, но у них не получится добиться своего, если вы окружите себя приятными людьми и займетесь вечером любимым хобби.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 января 2021 для Тельцов

Начинается новый день, который принесет вам много удачи в финансовых делах. Возможно появление вдохновения, скачок позитивной энергии. Направьте этот импульс в правильное русло. Не унывайте и не ограничивайте ни в чем любимого человека.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 января 2021 для Близнецов

Идеальный день для общения, флирта, знакомств. Можно и даже нужно проводить больше времени с семьей. Можно также встречаться с друзьями, посещать новые места и тратить деньги на развлечения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 января 2021 для Раков

Благоприятный день для общения с семьей, домашних дел, ремонта. Можно покупать новую мебель, делать перестановку, генеральную уборку и ревизию. Помните, что новое не приходит, если не избавиться от старого.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 января 2021 для Львов

В этот день звезды и планеты хотят, чтобы вы больше думали об окружающих, протягивали руку помощи близким. Всем, кто находится в поисках второй половинки, стоит уделить особое внимание своей внешности.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 января 2021 для Дев

Астрологи советуют заняться работой и домашними делами. Звезды в наилучшем положении для того, чтобы потратить свое время на хобби и увлечения. Не доводите вашу комнату или рабочее место до беспорядка.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 января 2021 для Весов

Одевайтесь ярко, чтобы производить на людей мощное впечатление. Сегодня высока вероятность встретить на своем пути интересного человека, который сыграет в будущем далеко не самую последнюю роль в становлении счастья.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 января 2021 для Скорпионов

Опасайтесь ревности, причем не только со своей стороны, но и со стороны близких. Не провоцируйте людей на негативные эмоции, отпустите обиды и стремитесь очиститься от плохих воспоминаний.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 января 2021 для Стрельцов

В такие дни лучше не пытаться доказывать окружающим, что вы чем-то лучше них. Любая конкуренция и соревновательный дух могут породить негативную энергию, привести к ссорам и конфликтам.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 4 января 2021 для Козерогов

Звезды и планеты хотят, чтобы вы сегодня посвятили себя делам и работе. Вечером можно заняться шопингом, потратить немного денег на развлечения, вкусную еду. Не перекладывайте на завтра то, что можете сделать сейчас.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 4 января 2021 для Водолеев

Показывайте окружающим свою любовь и уважение. Цените бескорыстную помощь и берите пример с добрых людей. Утром возможны судьбоносные встречи, а вечером звезды приготовят для вас много удачи в творческой сфере.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 января 2021 для Рыб