Скорпионам отпустить обиды, а Стрельцам забыть о конкуренции: гороскоп на 4 января

Благоприятный день, который может положить начало удачному жизненному периоду. Не бойтесь браться за новые дела, реализовать смелые идеи. Возможны приятные встречи. В этот день нужно бережно отнестись к своему здоровью, желательно избегать перегрузок.
Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 4 января 2021 для Овнов
Постарайтесь бороться с агрессией и нервозностью. Звезды могут провоцировать вас на негатив, но у них не получится добиться своего, если вы окружите себя приятными людьми и займетесь вечером любимым хобби.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 4 января 2021 для Тельцов
Начинается новый день, который принесет вам много удачи в финансовых делах. Возможно появление вдохновения, скачок позитивной энергии. Направьте этот импульс в правильное русло. Не унывайте и не ограничивайте ни в чем любимого человека.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 4 января 2021 для Близнецов
Идеальный день для общения, флирта, знакомств. Можно и даже нужно проводить больше времени с семьей. Можно также встречаться с друзьями, посещать новые места и тратить деньги на развлечения.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 4 января 2021 для Раков
Благоприятный день для общения с семьей, домашних дел, ремонта. Можно покупать новую мебель, делать перестановку, генеральную уборку и ревизию. Помните, что новое не приходит, если не избавиться от старого.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 4 января 2021 для Львов
В этот день звезды и планеты хотят, чтобы вы больше думали об окружающих, протягивали руку помощи близким. Всем, кто находится в поисках второй половинки, стоит уделить особое внимание своей внешности.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 4 января 2021 для Дев
Астрологи советуют заняться работой и домашними делами. Звезды в наилучшем положении для того, чтобы потратить свое время на хобби и увлечения. Не доводите вашу комнату или рабочее место до беспорядка.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 4 января 2021 для Весов
Одевайтесь ярко, чтобы производить на людей мощное впечатление. Сегодня высока вероятность встретить на своем пути интересного человека, который сыграет в будущем далеко не самую последнюю роль в становлении счастья.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 4 января 2021 для Скорпионов
Опасайтесь ревности, причем не только со своей стороны, но и со стороны близких. Не провоцируйте людей на негативные эмоции, отпустите обиды и стремитесь очиститься от плохих воспоминаний.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 4 января 2021 для Стрельцов
В такие дни лучше не пытаться доказывать окружающим, что вы чем-то лучше них. Любая конкуренция и соревновательный дух могут породить негативную энергию, привести к ссорам и конфликтам.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 4 января 2021 для Козерогов
Звезды и планеты хотят, чтобы вы сегодня посвятили себя делам и работе. Вечером можно заняться шопингом, потратить немного денег на развлечения, вкусную еду. Не перекладывайте на завтра то, что можете сделать сейчас.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 4 января 2021 для Водолеев
Показывайте окружающим свою любовь и уважение. Цените бескорыстную помощь и берите пример с добрых людей. Утром возможны судьбоносные встречи, а вечером звезды приготовят для вас много удачи в творческой сфере.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 4 января 2021 для Рыб
Старайтесь надевать одежду в цвет ваших глаз. Это хорошо повлияет на энергетику и поможет усилить интуицию, поднять творческий потенциал. День благоприятен для всех, кто умеет придерживаться правил морали.