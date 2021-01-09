Козерогам пора избавляться от вредных привычек, а Водолеям - почаще говорить "нет": гороскоп на 9 января

В этот день вероятны приятные сюрпризы и удачные совпадения. Постарайтесь воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств - это шанс решить какие-то старые проблемы, справиться с рабочими конфликтами.
Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 9 января 2021 для Овнов
Старайтесь не терять времени даром. Действуйте, пока есть силы, время и желание. Делайте все быстро и качественно. Если мотивации пока мало, ее можно найти в общении с близкими людьми: слушайте их советы.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 9 января 2021 для Тельцов
Следите внимательно за состоянием здоровья: сегодня лучше не переутомляться, не подвергать себя испытаниям. Одевайтесь по погоде. Полезными будут командировки, путешествия, смена обстановки.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 9 января 2021 для Близнецов
Сегодня можно заниматься обучением, получением знаний. Большая удача ожидает представителей творческих профессий и научных работников. Не бойтесь продвигать новые идеи. Вполне возможно, что вы сможете получить объективный отзыв.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 9 января 2021 для Раков
Это идеальный день для творчества, для принятия неординарных решений. Также сегодня можно начинать или возобновлять изучение новых языков. Не забывайте о развитии и самодисциплине. Старайтесь решать возникшие проблемы самостоятельно.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 9 января 2021 для Львов
Не исключено, что сегодня звезды и планеты помогут вам пережить нечто новое, доселе неизведанное. Даже если это будет что-то неприятное, не падайте духом. Это отличная возможность научиться чему-то новому.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 9 января 2021 для Дев
В финансовой сфере астрологи советуют занять оборонительную позицию. Возможно, придется отразить выпады врагов и недоброжелателей. В любовных делах, наоборот, лучше проявлять больше активности.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 9 января 2021 для Весов
Вам понадобится больше усидчивости и трудолюбия для того, чтобы завершить важные дела и успешно начать новые. Не исключено, что внезапно появившиеся неурядицы расшатают нервы и заставят вас выйти из себя.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 9 января 2021 для Скорпионов
Сегодня звезды и планеты приготовят для многих людей вашего Знака внеплановые сюрпризы. Это может быть приятная встреча или знакомство, помощь в завершении важных дел. Постарайтесь разглядеть больше позитива во всем происходящем.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 9 января 2021 для Стрельцов
Звезды помогут вам активизировать все скрытые резервы энергии в вашем организме. Это значит, что сегодня можно браться за самые сложные дела. Не тратьте свое время впустую - будьте активными, трудолюбивыми и старайтесь помогать близким.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 9 января 2021 для Козерогов
Звезды и планеты дадут вам сегодня мощный позитивный импульс. Вполне возможно, что какие-то новые дела завершатся успехом. Не бойтесь брать на себя обязательства. Ночные светила помогут вам избавиться от вредных привычек.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 9 января 2021 для Водолеев
Старайтесь почаще говорить слово "нет" тем, кто пытается перевесить на вас свои обязательства. В такие дни многие будут ставить свои приоритеты выше чужих. Однако они вполне могут справиться самостоятельно.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 9 января 2021 для Рыб
Займитесь своими прямыми обязанностями. Не откладывайте на потом то, что можете сделать сейчас. Только после того, как всё будет завершено и доделано, можете отдыхать.