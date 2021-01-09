Козерогам пора избавляться от вредных привычек, а Водолеям - почаще говорить "нет": гороскоп на 9 января

В этот день вероятны приятные сюрпризы и удачные совпадения. Постарайтесь воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств - это шанс решить какие-то старые проблемы, справиться с рабочими конфликтами.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 января 2021 для Овнов

Старайтесь не терять времени даром. Действуйте, пока есть силы, время и желание. Делайте все быстро и качественно. Если мотивации пока мало, ее можно найти в общении с близкими людьми: слушайте их советы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 января 2021 для Тельцов

Следите внимательно за состоянием здоровья: сегодня лучше не переутомляться, не подвергать себя испытаниям. Одевайтесь по погоде. Полезными будут командировки, путешествия, смена обстановки.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 января 2021 для Близнецов

Сегодня можно заниматься обучением, получением знаний. Большая удача ожидает представителей творческих профессий и научных работников. Не бойтесь продвигать новые идеи. Вполне возможно, что вы сможете получить объективный отзыв.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 января 2021 для Раков

Это идеальный день для творчества, для принятия неординарных решений. Также сегодня можно начинать или возобновлять изучение новых языков. Не забывайте о развитии и самодисциплине. Старайтесь решать возникшие проблемы самостоятельно.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 января 2021 для Львов

Не исключено, что сегодня звезды и планеты помогут вам пережить нечто новое, доселе неизведанное. Даже если это будет что-то неприятное, не падайте духом. Это отличная возможность научиться чему-то новому.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 января 2021 для Дев

В финансовой сфере астрологи советуют занять оборонительную позицию. Возможно, придется отразить выпады врагов и недоброжелателей. В любовных делах, наоборот, лучше проявлять больше активности.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 января 2021 для Весов

Вам понадобится больше усидчивости и трудолюбия для того, чтобы завершить важные дела и успешно начать новые. Не исключено, что внезапно появившиеся неурядицы расшатают нервы и заставят вас выйти из себя.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 января 2021 для Скорпионов

Сегодня звезды и планеты приготовят для многих людей вашего Знака внеплановые сюрпризы. Это может быть приятная встреча или знакомство, помощь в завершении важных дел. Постарайтесь разглядеть больше позитива во всем происходящем.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 января 2021 для Стрельцов

Звезды помогут вам активизировать все скрытые резервы энергии в вашем организме. Это значит, что сегодня можно браться за самые сложные дела. Не тратьте свое время впустую - будьте активными, трудолюбивыми и старайтесь помогать близким.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 9 января 2021 для Козерогов

Звезды и планеты дадут вам сегодня мощный позитивный импульс. Вполне возможно, что какие-то новые дела завершатся успехом. Не бойтесь брать на себя обязательства. Ночные светила помогут вам избавиться от вредных привычек.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 9 января 2021 для Водолеев

Старайтесь почаще говорить слово "нет" тем, кто пытается перевесить на вас свои обязательства. В такие дни многие будут ставить свои приоритеты выше чужих. Однако они вполне могут справиться самостоятельно.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 января 2021 для Рыб