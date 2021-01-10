Рыбам лучше не копить обиды, а Овнам - быть осторожнее с незнакомцами: гороскоп на 10 января

День очень необычный и насыщенный. Будет много интересных начинаний, оригинальных идей, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. Не исключены романтические увлечения на работе.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 10 января 2021 для Овнов

Старайтесь быть сегодня более расчетливыми, осторожными и предусмотрительными. Только так можно будет остаться на плаву. Это универсальный совет для всех сфер жизни. Будьте предельно внимательными в общении с незнакомцами.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 10 января 2021 для Тельцов

Не исключено, что вас сегодня попробуют обвести вокруг пальца. Не давайте никому повода воспользоваться вашими доверием и добротой. Если давление, которые на вас оказывают, будет слишком сильным, попробуйте уйти в тень.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 10 января 2021 для Близнецов

Искренность - ваше главное оружие в борьбе за любовь и дружбу. Эксперты рекомендуют не лгать, потому что звезды и планеты тут же обратят вашу ложь против вас самих. Отложите на потом покупки, если есть возможность.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 10 января 2021 для Раков

Ночные светила существенно усилят вашу память, поэтому будет намного проще получать знания, запоминать новую информацию. Большой успех ждет всех, кто занимается творческой деятельностью.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 10 января 2021 для Львов

Звезды и планеты в негативном настроении. Это значит, что сегодня может начаться вереница проблем. Панацеей от неудач в любви и в делах станет вера в себя и предельное спокойствие.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 10 января 2021 для Дев

В этот день перед вами будут открыты все двери. Признаком того, что вы выбрали верное направление, станет отсутствие внутренней тревоги. В любовной сфере пока стоит взять небольшую паузу.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 10 января 2021 для Весов

Этот день опасен для любовных ссор на людях. Не стоит рассказывать коллегам или приятелям о том, какие у вас есть проблемы в отношениях. На работе и в бизнесе кому-то может потребоваться ваша помощь.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 10 января 2021 для Скорпионов

Начать день лучше с уборки и наведения порядка. Если этого не сделать, появится много различных мелочей, выбивающих из колеи. Всем, кто находится в поисках любви, стоит обрести решительность.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 10 января 2021 для Стрельцов

Начните день с позитива и улыбок, чтобы закончить его не на минорной ноте и в числе аутсайдеров, а победителями. Не беритесь за все сразу. Если потерпеть неудачу, захочется всё бросить и сдаться, а это не лучшая идея.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 10 января 2021 для Козерогов

Проявите сострадание и покажите близким людям, что вы умеете сопереживать. В такие дни необходимо фокусироваться не на себе, а на помощи окружающим. Эгоизм может спровоцировать начало черной полосы.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 10 января 2021 для Водолеев

Астрологи сообщают, что этот день будет очень благоприятным и удачным для людей вашего Знака. Звезды советуют стремиться к гармонии с собой. Нужно браться за те дела, которые уже нет возможности откладывать.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 10 января 2021 для Рыб