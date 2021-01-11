Тельцам - не давать пустых обещаний, а Близнецам - не полагаться на голос сердца: гороскоп на 11 января

Этот день будет легким, приятным и удачным, если вы проведете много времени с людьми, которых по-настоящему любите. Возможны удачные совпадения, приятные сюрпризы, но в некоторых делах лучше проявить инициативу.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 января 2021 для Овнов

В любых делах и во всех сферах жизни сегодня стоит придерживаться рационального подхода. Во всем нужна умеренность, осторожность и расчетливость. Если нарушить баланс, можно сильно пожалеть.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 января 2021 для Тельцов

Астрологи советуют не давать никому пустых обещаний в этот день. Даже если из-за этого придется сказать человеку то, что его совсем не обрадует, лучше сделать именно это. В противном случае вы можете потерять уважение хорошего друга или товарища.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 января 2021 для Близнецов

День будет эмоционально насыщенным. Главный источник позитива - общение. Не позволяйте чувствам полностью руководить вашим сознанием. Голос сердца бывает полезным, но на него лучше не полагаться.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 января 2021 для Раков

В общении с окружающими придерживайтесь тактичности и сдержанности. Не впадайте в крайность, позволяя токсичным людям пользоваться вашей добротой. В такие дни все хорошо в меру. Во второй половине дня можно заняться шопингом.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 января 2021 для Львов

Ночные светила помогут вам улучшить свое материальное положение. Не бойтесь принимать важные решения. Вечером можно уделить немного времени уборке и избавлению от ненужных вещей.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 января 2021 для Дев

Опасайтесь негативных людей. Они могут принести вам проблемы и заразить неуверенностью. Меньше всего повезет тем представителям Знака, которые будут много лениться и перекладывать важные дела на потом.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 января 2021 для Весов

Сегодня вас могут начать волновать вопросы, актуальность которых весьма сомнительна. Нужно правильно распределить силы и расставить приоритеты. Занимайтесь первостепенными задачами.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 января 2021 для Скорпионов

Будьте осторожнее в словах и поступках. Вы ненароком можете обидеть кого-то из окружения. День благоприятен для обновления домашней обстановки, покупки растений и заведения домашних животных.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 января 2021 для Стрельцов

Налаживайте деловые знакомства и не бойтесь новой ответственности. Да, это может принести новые трудности, но в конце вас будет ждать награда за старания. Если кто-то или что-то расшатает вам нервы, смените обстановку.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 11 января 2021 для Козерогов

В этот день звезды могут поспособствовать появлению в вашей жизни новых важных людей. Это опасный день для всех, кто находится за рулем либо отправляется в дальние путешествия. Не теряйте бдительности.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 11 января 2021 для Водолеев

Сегодня придется бороться за место под солнцем. Возможно, ваши конкуренты активизируются и попробуют взять ситуацию под свой контроль. Не проявляйте в деловом общении излишнюю скромность.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 января 2021 для Рыб