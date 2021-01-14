Тельцам стоит больше доверяйте своей интуиции, а Весам - избегать конфликтов: гороскоп на 14 января

Не удивляйтесь, если планы, которые вы строили на этот день, придется менять, причем в большой спешке. Нежелательно делать покупки, особенно крупные, и решать финансовые вопросы. Хорошо проходят любые неформальные встречи. Можно найти союзников, единомышленников и друзей.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 14 января 2021 для Овнов

Хорошее время, чтобы просчитывать ситуации на несколько ходов вперед и начинать активно действовать. Проявите гибкость, уделите больше внимания домашним делам и отношениям с членами семьи. Занятия спортом, прогулки или шопинг помогут поднять настроение.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 14 января 2021 для Тельцов

На этот день постарайтесь запланировать дела, которые вы откладывали до лучших времен. Возможно поступление важной информации. Сегодня больше доверяйте своей интуиции. Вечер постарайтесь провести в уединении, избегайте компаний и общения, даже в Интернете.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 14 января 2021 для Близнецов

День обещает быть насыщенным. Возможно исполнение того, о чем вы давно мечтали. Не избегайте общения с друзьями, именно благодаря им в вашей жизни возможны положительные перемены. На работе и дома ищите нестандартные пути решения проблем.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 14 января 2021 для Раков

Если вы хорошо потрудились вчера, ваши усилия будут оценены по достоинству. Однако коллеги или начальство могут попытаться проверить уровень вашей профессиональной подготовки. Будьте к этому готовы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 14 января 2021 для Львов

Сейчас нужно проявить жесткую дисциплину и внимательность. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но уверенными шагами. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Некоторые перспективы вам могут показаться заманчивыми, но нужно как следует взвесить все за и против.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 14 января 2021 для Дев

Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных чувств.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 14 января 2021 для Весов

Не торопите события и не принимайте поспешных решений. Творческий подход к любому делу обещает если не полный успех, то, по крайней мере, достойный результат. В разговорах с близкими людьми нужно контролировать эмоции – избегайте конфликтов, споров и заключения пари.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 14 января 2021 для Скорпионов

Не тратьте время на то, чтобы кого-то переспорить, в чем-то убедить. Доказывайте на деле, что правда на вашей стороне. Эмоции могут заглушить голос разума, и из-за этого вы можете совершить ошибки. Спокойно изучайте ситуацию и терпеливо налаживайте отношения с людьми: их помощь вам вскоре может понадобиться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 14 января 2021 для Стрельцов

Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно, не полагаясь на окружающих. Это избавит вас от многих волнений и напрасных надежд. Вечером возможен конфликт со старшими родственниками. Одинокие представители этого знака могут рассчитывать на судьбоносную встречу.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 14 января 2021 для Козерогов

Этот день подходит для решения вопросов делового характера. Нужно организовать эффективное сотрудничество с окружающими людьми. Общение может привести к неплохому результату. В финансовых вопросах стоит проявить сдержанность и воздержаться от покупок, в которых не особо нуждаетесь.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 14 января 2021 для Водолеев

В это время у вас появятся новые перспективы, касающиеся работы. И хоть ясности еще не будет, нужно быть готовыми к переменам. Возможно, пока не все ваши идеи будут находить поддержку у окружающих, и это может вызвать обиду и раздражение. Однако скоро все переменится, и недруги станут друзьями.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 14 января 2021 для Рыб