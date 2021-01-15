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Спокойный день у Овнов, и переломный у Рыб: гороскоп на 15 января

Спокойный день у Овнов, и переломный у Рыб: гороскоп на 15 января
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Очень приятным и плодотворным будет начало этого дня. Легко разобраться в неоднозначных ситуациях, понять, что и как нужно делать, чтобы достичь успеха. Все важные встречи лучше планировать на первую половину дня, и не важно, деловые они или личные.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 15 января 2021 для Овнов 

День будет исключительно спокойным и без сюрпризов. Сегодня вы можете расширить круг своих друзей или присоединиться к группе.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 15 января 2021 для Тельцов 

Сегодня ожидайте переломные моменты и романтические события. Вдумчивая и честная коммуникация будет хорошим ключом к успешному завершению дня.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 15 января 2021 для Близнецов 

Главной темой дня для Близнецов остаются финансовые дела. Удержать позиции в этой сфере вам помогут работоспособность, дисциплина, профессионализм. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 15 января 2021 для Раков

В этот день, возможно, придется расстаться с кем-то или чем-то. Вы можете почувствовать грусть из-за того, что что-то придется отпускать. Вероятно, вам придется принимать трудные решения и прекращать нездоровые отношения. Не сжигайте мосты, потому что обстоятельства улучшатся со временем.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 15 января 2021 для Львов   

День отлично подходит для того, чтобы реализовать новые планы или добиться давно поставленных целей. В обоих случаях помогают настойчивость, целеустремленность и самодисциплина. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 15 января 2021 для Дев  

Продолжайте стараться, даже если кажется, что Вы топчетесь на месте. Проявите максимальную твердость и определите четкие границы, которые никому не позволено пересекать.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 15 января 2021 для Весов 

Утром возможен упадок энергии, что приведет к осложнениям при выполнении даже самых простых обязанностей. Это не подходящее время для принятия ключевых решений.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 15 января 2021 для Скорпионов 

В течение дня вы справитесь с возникшими на пути трудностями. Ничто не будет стоять между вами и вашей мечтой. Используйте свои преимущества по максимуму.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 15 января 2021 для Стрельцов 

Ваша энергия подталкивает Вас как следует развлечься и повеселиться. Вы сможете увидеть повод для праздника в чем угодно, и будете готовы принять в нем самое активное участие. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 15 января 2021 для Козерогов

Будьте внимательны и осторожны. Подумайте спокойно, прежде чем принимать важное решение. Также помните, что существует принципиальная разница между тем, чтобы быть одиночкой и одиноким.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 15 января 2021 для Водолеев

Задача дня для Водолеев — успокоить чувства, навести порядок в делах, систематизировать результаты труда. Извлеките урок из недавних событий и поставьте полученный опыт на службу своим главным целям.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 15 января 2021 для Рыб

Сегодняшний день может стать для вас переломным. Вы можете закончить свое долговременное дело и оказаться на перекрестке, на границе чрезвычайно важного изменения.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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