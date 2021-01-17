Близнецов ждет интересное знакомство, а Весам стоит быть осторожнее с деньгами: гороскоп на 17 января

Начало дня полно ярких событий и сильных эмоций. Это благоприятное время для творческих людей, их наверняка посетит вдохновение. Хорошо проходят встречи, переговоры, единомышленникам легко найти общий язык, прийти к согласию. Старайтесь быть внимательнее к мелочам, особенно когда дело касается денег.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 января 2021 для Овнов

Этот день благоприятен для поиска новой работы. Возможно получение интересной информации, которая поможет вам принять правильное решение. Также, астрологи предупреждают, что если вы в это воскресенье отправитесь в путешествие, то оно будет неудачным.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 января 2021 для Тельцов

В вашей жизни в этот день зимы 2021 года наступает счастливый и благоприятный период, когда во всех ваших начинаниях вас будет сопровождать успех. Сегодня вы быстро повысите уровень своей квалификации.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 января 2021 для Близнецов

Вероятны денежные поступления, финансовая картина в целом благоприятна. Не исключены неожиданные дорогие подарки. Принимайте их без неловкости. Одиноким звёзды обещают интересное знакомство.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 января 2021 для Раков

В этот день не следует заниматься делами, в которых есть хоть доля риска. Будьте особенно осторожны при работе с колющими и режущими инструментами. Благоприятный день для общения с близкими.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 января 2021 для Львов

На работе лучше продолжать начатые дела, наводить порядок. Астрологи предостерегают о возможном возникновении недомогания, поэтому по возможности стоит это воскресенье побыть дома. Во второй половине дня на вашем горизонте может появиться перспективное предложение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 января 2021 для Дев

Имейте в виду: устаете вы сегодня быстрее, чем обычно, поэтому с физическими нагрузками стоит быть осторожнее. Нежелательно планировать на вторую половину дня серьезные и утомительные дела или встречи с людьми, с которыми вы обычно не ладите.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 января 2021 для Весов

17 января вам астрологи рекомендуют посвятить творчеству, общению с самыми близкими и родными людьми, а также заняться домашними и бытовыми делами. Стоит быть осторожнее с деньгами. Сегодня вы склонны к некоторому легкомыслию и можете потратить больше, чем стоило бы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 января 2021 для Скорпионов

Вам стоит посвятить время наведению уюта в доме, что позволит всем вашим домочадцам ощутить заботу и комфорт. Вечер может порадовать романтическими сюрпризами, приятными встречами, интересными знакомствами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 января 2021 для Стрельцов

Не совершайте необдуманных шагов, они, скорее всего, окажутся опрометчивыми. При контактах с новыми людьми проявите осторожность, не стоит слишком откровенничать. Старые знакомые радуют хорошими новостями и делают интересные предложения.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 17 января 2021 для Козерогов

Данный период благоприятен для любых начинаний, будь то новый проект или увлечение. Возможно получение предложений, которые покажутся неожиданными, но порадуют и заинтересуют. Будет шанс сделать доброе дело, помочь хорошему человеку, оказавшемуся в сложной ситуации.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 17 января 2021 для Водолеев

Подходящий день для отдыха, легких, ни к чему не обязывающих бесед и разнообразных развлечений, даже самых незамысловатых. Сложные и важные дела лучше отложить. В отношениях с родными хитрить не стоит – необходима полная искренность.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 января 2021 для Рыб