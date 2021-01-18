Скорпионов ждут новости, а Львам лучше побыть в одиночестве: гороскоп на 18 января

18 января - благоприятным период для проявления инициативы, выражения собственных чувств, эмоций и мыслей. В течение первой половины этого дня выбирайте себе активные занятия, посвятите время занятию спортом, пообщайтесь с родителями или авторитетными для вас людьми.
Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 18 января 2021 для Овнов
Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 18 января 2021 для Тельцов
Если вы сегодня чего-то не поймете, это может не самым лучшим образом отразиться на вашей дальнейшей жизнедеятельности. Так что лучше десять раз переспросите.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 18 января 2021 для Близнецов
Если вам кажется, что у вас что-то может не получится, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 18 января 2021 для Раков
Не будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение. Хотя, это конечно от лица зависит...
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 18 января 2021 для Львов
Сегодня вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 18 января 2021 для Дев
Сегодня вам может понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете. Не стесняйтесь попросить о ней, ставки могут оказаться слишком высоки, чтобы нерешительность и смущение можно было оправдать.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 18 января 2021 для Весов
Сегодня в вас может проснуться эдакая сумасшедшинка. Если не желаете свихнуться втихомолку, ей лучше дать выход. Тогда все кончится достаточно быстро и абсолютно безболезненно. Даже весело будет.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 18 января 2021 для Скорпионов
Сегодняшний день принесет вам новость, которая вызовет и удивление и восхищение одновременно. И вообще, хороший будет день. Приятный.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 18 января 2021 для Стрельцов
Сегодня вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться - расслабьтесь и получите удовольствие.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 18 января 2021 для Козерогов
Сегодняшний день будет с каждым часом все волшебнее, и, если вы, конечно, сами не пожелаете прогнать это наваждение, останется таким до глубокой ночи.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 18 января 2021 для Водолеев
Сегодня ваша очередь плясать качучу на чьих-то нервах. Воспользуетесь ли вы возможностью - дело хозяйское.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 18 января 2021 для Рыб
Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сегодня гора придет к вам лично, тащиться к ней самому не придется.