Скорпионов ждут новости, а Львам лучше побыть в одиночестве: гороскоп на 18 января

18 января - благоприятным период для проявления инициативы, выражения собственных чувств, эмоций и мыслей. В течение первой половины этого дня выбирайте себе активные занятия, посвятите время занятию спортом, пообщайтесь с родителями или авторитетными для вас людьми.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 января 2021 для Овнов

Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 января 2021 для Тельцов

Если вы сегодня чего-то не поймете, это может не самым лучшим образом отразиться на вашей дальнейшей жизнедеятельности. Так что лучше десять раз переспросите.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 января 2021 для Близнецов

Если вам кажется, что у вас что-то может не получится, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 января 2021 для Раков

Не будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение. Хотя, это конечно от лица зависит...

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 января 2021 для Львов

Сегодня вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 января 2021 для Дев

Сегодня вам может понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете. Не стесняйтесь попросить о ней, ставки могут оказаться слишком высоки, чтобы нерешительность и смущение можно было оправдать.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 января 2021 для Весов

Сегодня в вас может проснуться эдакая сумасшедшинка. Если не желаете свихнуться втихомолку, ей лучше дать выход. Тогда все кончится достаточно быстро и абсолютно безболезненно. Даже весело будет.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 января 2021 для Скорпионов

Сегодняшний день принесет вам новость, которая вызовет и удивление и восхищение одновременно. И вообще, хороший будет день. Приятный.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 января 2021 для Стрельцов

Сегодня вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться - расслабьтесь и получите удовольствие.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 18 января 2021 для Козерогов

Сегодняшний день будет с каждым часом все волшебнее, и, если вы, конечно, сами не пожелаете прогнать это наваждение, останется таким до глубокой ночи.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 18 января 2021 для Водолеев

Сегодня ваша очередь плясать качучу на чьих-то нервах. Воспользуетесь ли вы возможностью - дело хозяйское.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 января 2021 для Рыб