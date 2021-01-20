Скачать
Среда, 20.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Индусов у нас не было: что говорят в киевском ЖЭКе про умершего на жутком морозе дворника
Индусов у нас не было: что говорят в киевском ЖЭКе про умершего на жутком морозе дворника
Итоги дня 19 января: подозрение Тупицкому и новые показания в деле Шеремета
Итоги дня 19 января: подозрение Тупицкому и новые показания в деле Шеремета
Какой праздник 20 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 20 января: народные приметы и запреты
Ярмоленко оформил победный ассист в Англии (видео)
Ярмоленко оформил победный ассист в Англии (видео)

У Водолеев прекрасное время для романтики, а Рыбы столкнуться с финансовыми вопросами: гороскоп на 20 января

У Водолеев прекрасное время для романтики, а Рыбы столкнуться с финансовыми вопросами: гороскоп на 20 января
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Благоприятный интересный день. Не бойтесь браться за совершенно новые дела и задачи. Искренний интерес и энтузиазм помогут преодолеть все преграды.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 января 2021 для Овнов 

В этот день можно заняться починкой старых вещей, наведением порядка в доме. Единственной ошибкой, которую точно нельзя допускать, будет расточительство. И это касается не только денег, но и времени.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 января 2021 для Тельцов 

Сегодня могут происходить непредвиденные вещи и срываться планы. Не пугайтесь раньше времени. Неудачи в одной сфере могут приводить к неожиданным позитивным поворотам в другой.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 января 2021 для Близнецов 

Звезды и планеты в очень благоприятном положении. Это значит, что день пройдет под девизом "вперед и только вперед". Астрологи настоятельно рекомендуют продолжать свой путь к победе, даже если на пути встретятся какие-то трудности.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 января 2021 для Раков

Бездействие будет равноценно проигрышу. Звезды вам сегодня не простят простого ожидания. Под лежачий камень вода не течет, так что если имеются какие-то амбициозные цели, не стоит бояться испытаний.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 января 2021 для Львов   

Звезды многократно усилят ваше шестое чувство. Это поможет в преодолении препятствий на пути. Прислушивайтесь к сердцу и пропускайте мимо ушей непрошеные советы. Возможно, сегодня придется поступиться своими принципами ради успеха.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 января 2021 для Дев  

Оставайтесь дисциплинированными, стойкими и осторожными. В такие дни, как этот, нельзя поддаваться искушениям. Звезды будут испытывать вас на прочность в самых разных сферах жизни, однако можно ожидать и приятных сюрпризов.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 января 2021 для Весов 

Займитесь сегодня делами, которые требуют самого срочного завершения. Не нужно откладывать ничего в долгий ящик. Это может стоить вам удачи. Катализатором появления проблем будет грубость в сторону коллег и близких людей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 января 2021 для Скорпионов 

В этот день полезно будет размышлять о перспективах, о будущем. Нельзя позволять себе тонуть в мыслях о прошлом. Во второй половине дня может возникнуть потребность в одобрении, в помощи. Продолжайте идти вперед самостоятельно.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 января 2021 для Стрельцов 

Не тащите негатив в свою душу. Избавляйтесь от обид, негативных эмоций. Старайтесь в этот день не прибегать ко лжи и притворству. В отношениях с близкими людьми самым опасным чувством станет ревность.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 20 января 2021 для Козерогов

Звезды и планеты сегодня в диссонансе. Это значит, что вы можете стать уязвимыми, слабыми и рассеянными. Старайтесь не слушать навязчивые мнения окружающих людей. Стоит сделать ставку на свой личный опыт.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 20 января 2021 для Водолеев

Сегодня в любви, делах и работе могут произойти очень большие и важные изменения. Обратить их себе на пользу вам поможет вера в себя и оптимизм. Также этот день прекрасно подходит для новых знакомств, романтики.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 января 2021 для Рыб

В такие дни, как этот, в финансовой сфере могут происходить события, которые вы не в силах изменить. Не нужно задавать вопросы "как?" и "почему?". Не стоит заботиться о причинах происходящего. Думайте о решении проблем.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 18.01. - 24.01.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 17.01.2021 - 24.01.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 112

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оккупанты Донбасса решили шантажом заставить людей оформлять "паспорта ДНР"
02 Всплыли детали нового удара Запада по газопроводу Путина
03 В российской "Лиге смеха" Донецк не считают Украиной: вспыхнул новый скандал
04 Влетели из одного ДТП в другое: эксклюзивные детали и фото аварии с пострадавшим в Киеве
05 Собирают череп по кусочкам: катание на санках обернулось трагедией в Харькове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Могут связать с КГБ, Моссадом, ЦРУ или Штази: подозреваемый дал прогноз делу об убийстве Шеремета
Могут связать с КГБ, Моссадом, ЦРУ или Штази: подозреваемый дал прогноз делу об убийстве Шеремета
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
Молодая мать вывела из огня троих детей, одного не успела: подробности трагедии под Одессой (фото)
Молодая мать вывела из огня троих детей, одного не успела: подробности трагедии под Одессой (фото)
Hubble обнаружил &quot;затерянную галактику&quot;: завораживающее фото
Hubble обнаружил "затерянную галактику": завораживающее фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь