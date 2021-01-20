У Водолеев прекрасное время для романтики, а Рыбы столкнуться с финансовыми вопросами: гороскоп на 20 января

Благоприятный интересный день. Не бойтесь браться за совершенно новые дела и задачи. Искренний интерес и энтузиазм помогут преодолеть все преграды.
Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 20 января 2021 для Овнов
В этот день можно заняться починкой старых вещей, наведением порядка в доме. Единственной ошибкой, которую точно нельзя допускать, будет расточительство. И это касается не только денег, но и времени.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 20 января 2021 для Тельцов
Сегодня могут происходить непредвиденные вещи и срываться планы. Не пугайтесь раньше времени. Неудачи в одной сфере могут приводить к неожиданным позитивным поворотам в другой.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 20 января 2021 для Близнецов
Звезды и планеты в очень благоприятном положении. Это значит, что день пройдет под девизом "вперед и только вперед". Астрологи настоятельно рекомендуют продолжать свой путь к победе, даже если на пути встретятся какие-то трудности.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 20 января 2021 для Раков
Бездействие будет равноценно проигрышу. Звезды вам сегодня не простят простого ожидания. Под лежачий камень вода не течет, так что если имеются какие-то амбициозные цели, не стоит бояться испытаний.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 20 января 2021 для Львов
Звезды многократно усилят ваше шестое чувство. Это поможет в преодолении препятствий на пути. Прислушивайтесь к сердцу и пропускайте мимо ушей непрошеные советы. Возможно, сегодня придется поступиться своими принципами ради успеха.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 20 января 2021 для Дев
Оставайтесь дисциплинированными, стойкими и осторожными. В такие дни, как этот, нельзя поддаваться искушениям. Звезды будут испытывать вас на прочность в самых разных сферах жизни, однако можно ожидать и приятных сюрпризов.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 20 января 2021 для Весов
Займитесь сегодня делами, которые требуют самого срочного завершения. Не нужно откладывать ничего в долгий ящик. Это может стоить вам удачи. Катализатором появления проблем будет грубость в сторону коллег и близких людей.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 20 января 2021 для Скорпионов
В этот день полезно будет размышлять о перспективах, о будущем. Нельзя позволять себе тонуть в мыслях о прошлом. Во второй половине дня может возникнуть потребность в одобрении, в помощи. Продолжайте идти вперед самостоятельно.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 20 января 2021 для Стрельцов
Не тащите негатив в свою душу. Избавляйтесь от обид, негативных эмоций. Старайтесь в этот день не прибегать ко лжи и притворству. В отношениях с близкими людьми самым опасным чувством станет ревность.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 20 января 2021 для Козерогов
Звезды и планеты сегодня в диссонансе. Это значит, что вы можете стать уязвимыми, слабыми и рассеянными. Старайтесь не слушать навязчивые мнения окружающих людей. Стоит сделать ставку на свой личный опыт.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 20 января 2021 для Водолеев
Сегодня в любви, делах и работе могут произойти очень большие и важные изменения. Обратить их себе на пользу вам поможет вера в себя и оптимизм. Также этот день прекрасно подходит для новых знакомств, романтики.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 20 января 2021 для Рыб
В такие дни, как этот, в финансовой сфере могут происходить события, которые вы не в силах изменить. Не нужно задавать вопросы "как?" и "почему?". Не стоит заботиться о причинах происходящего. Думайте о решении проблем.