У Водолеев прекрасное время для романтики, а Рыбы столкнуться с финансовыми вопросами: гороскоп на 20 января

Благоприятный интересный день. Не бойтесь браться за совершенно новые дела и задачи. Искренний интерес и энтузиазм помогут преодолеть все преграды.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 января 2021 для Овнов

В этот день можно заняться починкой старых вещей, наведением порядка в доме. Единственной ошибкой, которую точно нельзя допускать, будет расточительство. И это касается не только денег, но и времени.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 января 2021 для Тельцов

Сегодня могут происходить непредвиденные вещи и срываться планы. Не пугайтесь раньше времени. Неудачи в одной сфере могут приводить к неожиданным позитивным поворотам в другой.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 января 2021 для Близнецов

Звезды и планеты в очень благоприятном положении. Это значит, что день пройдет под девизом "вперед и только вперед". Астрологи настоятельно рекомендуют продолжать свой путь к победе, даже если на пути встретятся какие-то трудности.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 января 2021 для Раков

Бездействие будет равноценно проигрышу. Звезды вам сегодня не простят простого ожидания. Под лежачий камень вода не течет, так что если имеются какие-то амбициозные цели, не стоит бояться испытаний.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 января 2021 для Львов

Звезды многократно усилят ваше шестое чувство. Это поможет в преодолении препятствий на пути. Прислушивайтесь к сердцу и пропускайте мимо ушей непрошеные советы. Возможно, сегодня придется поступиться своими принципами ради успеха.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 января 2021 для Дев

Оставайтесь дисциплинированными, стойкими и осторожными. В такие дни, как этот, нельзя поддаваться искушениям. Звезды будут испытывать вас на прочность в самых разных сферах жизни, однако можно ожидать и приятных сюрпризов.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 января 2021 для Весов

Займитесь сегодня делами, которые требуют самого срочного завершения. Не нужно откладывать ничего в долгий ящик. Это может стоить вам удачи. Катализатором появления проблем будет грубость в сторону коллег и близких людей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 января 2021 для Скорпионов

В этот день полезно будет размышлять о перспективах, о будущем. Нельзя позволять себе тонуть в мыслях о прошлом. Во второй половине дня может возникнуть потребность в одобрении, в помощи. Продолжайте идти вперед самостоятельно.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 января 2021 для Стрельцов

Не тащите негатив в свою душу. Избавляйтесь от обид, негативных эмоций. Старайтесь в этот день не прибегать ко лжи и притворству. В отношениях с близкими людьми самым опасным чувством станет ревность.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 20 января 2021 для Козерогов

Звезды и планеты сегодня в диссонансе. Это значит, что вы можете стать уязвимыми, слабыми и рассеянными. Старайтесь не слушать навязчивые мнения окружающих людей. Стоит сделать ставку на свой личный опыт.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 20 января 2021 для Водолеев

Сегодня в любви, делах и работе могут произойти очень большие и важные изменения. Обратить их себе на пользу вам поможет вера в себя и оптимизм. Также этот день прекрасно подходит для новых знакомств, романтики.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 января 2021 для Рыб