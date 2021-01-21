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Четверг, 21.01.2021
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Овнам провести день в спокойствии, а Тельцам - в медитации: гороскоп на 21 января

Овнам провести день в спокойствии, а Тельцам - в медитации: гороскоп на 21 января
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

День, когда нужно будет о многом подумать. Сейчас можно строить планы на будущее, потому что становится ясно, что нужно предпринять, чтобы все получилось. Удастся наладить отношения с близкими, что-то изменить к лучшему в семейной жизни.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 января 2021 для Овнов 

Сегодня звезды не в духе, поэтому опасайтесь агрессивных людей и не тратьте много денег. Не бойтесь быть в уединении, потому что так вероятность проблем будет значительно ниже. Проведите день в спокойствии и не торопитесь.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 января 2021 для Тельцов 

Звезды раскроют ваши чакры и помогут укрепить биополе. Постарайтесь не делиться ни с кем своими планами на день, чтобы они не сорвались. Вторая половина дня идеально подойдет для духовных практик - медитаций, аффирмаций.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 января 2021 для Близнецов 

Астрологи советуют как можно меньше общаться с теми, кто лишает вас веры в себя. Окружайте себя людьми, которые верят в вас, что бы ни случилось. Ваша продуктивность может значительно вырасти, так что не ленитесь.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 января 2021 для Раков

Займитесь своим здоровьем. Это лучшее, что можно сделать в такой день, как этот. Начните делать физические упражнения, попробуйте побороть вредные привычки. Опасайтесь сплетен и слухов на работе.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 января 2021 для Львов   

Ночные светила в сильном диссонансе, так что не удивляйтесь, если вам на пути встретится много токсичных людей. Может быть много словесных перепалок, обмана и притворства. Обходите любые скандалы стороной.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 января 2021 для Дев  

В этот день любые поездки могут быть неблагоприятны. Всем, кому придется поехать в командировку, стоит дважды, а то и трижды проверить все документы, чтобы поездка не сорвалась. Будьте предельно внимательными за рулем и не превышайте скорости.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 января 2021 для Весов 

Энергетика звезд поспособствует разрушению связей. Возможно, что сегодня вы с кем-то поругаетесь или окончательно разойдетесь по разным жизненным путям. С другой стороны, ваши энергетические запасы возрастут, что хорошо для работы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 января 2021 для Скорпионов 

Финансовая сфера жизни для вас станет основной. В работе и бизнесе лучшим другом успеха станет дипломатия. Не бойтесь идти на компромиссы - вас за это будут больше уважать. В начале дня возможны незапланированные траты.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 января 2021 для Стрельцов 

Дома и на работе возможны ссоры. Не стойте на своем до победного - будьте мягче, и люди к вам потянутся. Избегайте излишеств: не переедайте, не отдыхайте весь день и не работайте слишком много. Все хорошо сегодня в меру.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 21 января 2021 для Козерогов

Скупость - самый большой враг любви и успеха. Люди не смогут ужиться с теми из вас, кто будет проявлять жадность. Помогайте близким, дарите им свое время и не упускайте возможности показать свою любовь.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 21 января 2021 для Водолеев

Ночные светила придадут вам сил в борьбе за место под солнцем. У вас появится желание бороться и добиваться своего. Не исключено, что звезды помогут в постановке новых задач, поисках мотивации.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 января 2021 для Рыб

Оставайтесь напористыми до самого вечера. Покажите миру свою страсть и желание быть лучше. Астрологи говорят, что этот день полезно провести в движении. Можно путешествовать, отправляться в командировки.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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